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РИА Наука
РИА Наука

Экономия на крови: наночастицы удешевят и повысят точность анализов крови

10:5717.05.2017
01420
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОбщий анализ кровиОбщий анализ крови
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Материаловеды НИТУ "МИСиС" вместе с коллегами  химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова разработали технологию, которая позволяет сделать процессы пробоотбора, хранения и транспортировки образцов крови и биологических жидкостей в медицине и ветеринарии более простыми, надежными и дешевыми.

Анализ клеток. Архивное фото
© www.innoprot.com
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Сегодня для транспортировки крови и биологических жидкостей в медицине и ветеринарии используется два подхода: транспортировка непосредственно жидких образцов и подготовка сухих препаратов с дальнейшим восстановлением раствора. Для транспортировки жидких образцов используются шприцы-пробирки. Они требуют специальных условий транспортировки и хранения: контейнеров, в которых образцы хранятся при пониженных температурах, часто в замороженном виде. Время на их доставку, как правило,  ограничено. При возможном нарушении температурных или временных условий доставки и хранения образцы крови изменяют свои свойства, результаты анализа получаются неправильными.

Исследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto
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Другой способ – использовать для анализа сухой образец. Для этого несколько капель крови наносят на специальные карточки из целлюлозы и высушивают. Данный метод труден для использования, прежде всего, тем, что подобные целлюлозные карточки в нашей стране не производятся. Кроме того, для анализа сухого препарата требуется специальное дорогостоящее оборудование, которое есть не в каждой клинике. "Из-за сложной структуры целлюлозы кровь неравномерно распределяется на носителе, кроме того сорбируется материалом, а это сильно искажает результаты", —   отмечает старший научный сотрудник кафедры функциональных наносистем НИТУ "МИСиС", кандидат химических наук доцент Александр Осипов.

Российские ученые решили проблему, заменив целлюлозу, из которых изготавливаются  карточки-пробоотборники, специально подготовленным пористым неорганическим материалом, содержащим наночастицы металлов.

© Фото : Пресс-служба НИТУ МИСиСОбразец карточки отбора крови
© Фото : Пресс-служба НИТУ МИСиС
Образец карточки отбора крови

Разработчикам удалось подобрать состав и форму поглотителя таким образом, чтобы кровь распределялась равномерно по всему объему, а степень сорбирования была минимальной, чтобы при смывании с карточки-пробоотборника анализируемые компоненты крови практически полностью переходили в раствор.

Общий анализ крови. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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На новом материале модифицированные образцы высыхают примерно в 2 раза быстрее, это значительно ускоряет процесс пробоподготовки. Преимущество нового материала в том, что для транспортировки нет необходимости использовать специальные контейнеры: достаточно простого бумажного конверта. Процесс доставки значительно облегчается и удешевляется по сравнению с использованием контейнеров и спецтранспорта.

В НИТУ "МИСиС" отмечают, что стоимость самой карточки даже при ручном мелкооптовом производстве впятеро ниже промышленного импортного целлюлозного аналога: 40 рублей против 180 рублей. При переходе на масштабное производство цена снизится.

Создатели технологии запатентовали ее и пока решили сконцентрироваться на ветеринарной диагностике. В этой области постоянно возникает необходимость проведения сотен тысяч анализов, а условий для этого на животноводческих фермах, особенно расположенных в удаленных районах, как правило, нет. Разработчики рассчитывают к концу 2017 года после завершения испытаний и сертификационных процедур приступать к серийному производству носителей для пробоотбора.

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