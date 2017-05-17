СМИ: в России начнут производить препараты от инфаркта и инсульта

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В России в ближайшее время начнут производить препараты для лечения инсульта и инфаркта, сообщает в среду газета "Известия".

Уточняется, что пути развития отечественного фармрынка производители медикаментов и эксперты в области здравоохранения обсудили на открывшемся во вторник в Санкт-Петербурге российском фармацевтическом форуме.

"Уже в ближайшие месяцы выпуск самых популярных препаратов для лечения инсульта и инфаркта будет локализован в нашей стране", — пишет газета.