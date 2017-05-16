Ученые: сильная магнитная буря Земле не грозит

МОСКВА,16 мая — РИА Новости. По мнению ученых, грядущая магнитная буря, которую ожидают на Земле с 17 по 21 мая, не принесет значительных осложнений и является рядовым явлением. Ожидаемая магнитная буря имеет международный индекс G1-G2, что соответствует среднему уровню (5-6 баллов из 9 возможных). Ученые объясняют, что сейчас Солнце находится в состоянии минимальной активности, и поэтому любое, даже самое незначительное возмущение, может оказаться "сильнейшим с начала года", как это было с магнитной бурей 22-23 апреля.

Главный научный сотрудник отделения оптики Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Богачев не видит оснований для того, чтобы считать надвигающуюся магнитную бурю каким-то сверхординарным магнитным явлением. По мнению ученого, ожидающаяся магнитная буря является естественным продолжением предыдущей. "Магнитные бури, которые фиксируют наши приборы, вызваны неравномерным воздействием солнечного ветра на магнитное поле Земли, — поясняет Сергей Богачев. — На Солнце сейчас присутствует достаточно крупная "корональная дыра". Это некоторая область, где условные линии магнитного поля Солнца выходят от поверхности, но обратно не замыкаются.

© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/Lisa Poje Схема рождения солнечного ветра © Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/Lisa Poje Схема рождения солнечного ветра

Вдоль этих линий солнечный ветер распространяется в открытый космос без особых помех. Солнце вращается с периодом 27 дней и с этой же периодичностью "обдувает" Землю солнечным ветром из этой "корональной дыры".

Текущая область существует достаточно давно, она крупная. Насколько я могу судить по визуальному наблюдению за Солнцем, за прошедший месяц она несильно изменилась, имеет ту же площадь и конфигурацию. Поэтому она, вероятнее всего, будет являться точным повторением предыдущей бури". По мнению ученого, если "корональная дыра" не затянется, аналогичную бурю можно ожидать и в следующем месяце.

Сергей Богачев считает, что грядущая магнитная буря значительно слабее исторических максимумов, и нанести существенный вред аппаратуре или здоровью человека не может: "Эта магнитная буря может быть, и выделяется на фоне текущей солнечной активности, но в целом историческим событием не является".