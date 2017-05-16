"Главная ошибка Эйнштейна" поможет физикам искать гравитационные волны

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Ученые предлагают использовать запутанные частицы и связанные с ними квантовые эффекты для повышения точности LIGO и других детекторов гравитационных волн, работе которых сегодня мешают квантовые флуктуации вакуума, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.

"Детекторы LIGO способны видеть сдвиги своих зеркал на расстояния, соответствующие миллиардной доле нанометра. Точность их работы ограничивается не несовершенством приборов, а фундаментальными законами природы, квантовой природой лазерных лучей, при помощи которых определяется положение зеркал. Этот предел можно обойти, используя парадокс, придуманный Эйнштейном и коллегами в 1935 году для демонстрации абсурдности квантовой механики", — объясняет Раффаэле Фламинио (Raffaele Flaminio) из университета Токио (Япония).

Принцип неопределенности Гейзенберга — фундаментальный закон квантовой механики — ограничивает точность измерения скорости движения и положения частиц. Из-за него ученые могут точно измерить либо первый, либо второй показатель, что вносит непреодолимые искажения в результаты замеров, где требуется сверхвысокая точность.

LIGO, как говорил РИА "Новости" Сергей Вятчанин, физик из МГУ и один из участников проекта, уже давно подобрался к этому квантовому пределу точности, и сейчас физики пытаются преодолеть его, используя так называемый "сжатый свет". Он представляет собой набор фотонов, который упорядочен таким образом, что он позволяет максимально точно измерить один из двух параметров за счет невозможности узнать второй.

Когда ученые тестировали источники сжатого света на LIGO, они столкнулись с неожиданной проблемой – оказалось, что подобный прием заставляет лазеры детекторов сильнее "давить" на зеркала, в результате чего те начинают сильнее "дрожать" под ударами фотонов, что вносит новые помехи в сигнал. Это фактически обнуляет всю идею, так как уровень помех понижается не на 10 децибел, как этого показывали опыты в лаборатории, а всего на 2,7-4 децибел.

Ицю Ма (Yiqiu Ma) из Калифорнийского технологического института в Паседене (США) и его коллеги придумали достаточно простой и остроумный способ решить эту проблему, подружив детектор "эйнштейновских" волн с главным "врагом" Эйнштейна при его жизни – с запутанными частицами, чье существование великий физик ошибочно считал невозможным.

Для их появления, как выяснили авторы идеи, достаточно немного изменить частоту лазера, питающего источник "сжатого света". В таком случае он будет вырабатывать не один, а два потока разных, но при этом запутанных фотонов. Один из них будет иметь свойства, аналогичные тем частицам света, которые присутствуют в лазерных лучах LIGO, а второй – чуть другую частоту.

Эти небольшие различия в частоте кардинальным образом поменяют то, как второй луч лазера будет взаимодействовать с интерферометром, "сердцем" детектора гравитационных волн. Фактически, он будет отражаться назад, а не проходить в сторону зеркал LIGO и взаимодействовать с ними. Тем не менее, его флуктуации будут отражать то, как его "собрат" взаимодействует с ними за счет существования, как выражался Эйнштейн, "призрачной связи" между их частицами.

Сравнивая флуктуации и того, и другого луча между собой и "вычитая" их друг из друга, можно избавиться от квантового шума и повысить точность измерений, не создавая новых типов шума на "нужных" для поисков гравитационных волн частотах, как в случае с обычными источниками "сжатого света".

По словам Ма, даже в отсутствие других улучшений, поле обзора LIGO расширится в восемь раз при внесении подобных небольших изменений в работу его детекторов. Это заметно повысит шансы на обнаружение других всплесков гравитационных волн, кроме тех трех, которые были найдены в ходе первого сеанса работы детектора в 2015 году.