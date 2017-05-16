В центре Москвы археологи нашли кладбище конца XVII века

МОСКВА, 16 мая — РИА Недвижимость. Кладбище конца XVII века у основания фундамента разрушенного храма на Сретенке нашли археологи в центре Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.

Белокаменные надгробия и фрагменты захоронений были обнаружены во время археологического мониторинга работ по программе "Моя улица". При замене коммуникаций возле дома номер 20 в разрытой траншее обнаружили руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях. Рядом с фундаментом церкви были найдены каменные надгробия: одно с орнаментом в виде ленты с гранями и второе — фрагмент торца каменной плиты, которая стояла у изголовья. Ученые отмечают, что в этом месте с XVII века располагался храмовый некрополь, сообщается в материалах на сайте.

Церковь Спаса Преображения в Пушкарях была построена в 1681 году. Через 80 лет была проведена крупная перестройка храма — к нему добавился южный придел, а колокольня стала выше на два яруса. В 1935 году церковь взорвали, а на ее месте построили школу. Фундамент древнего строения не уцелел после взрыва, а также некрополь, располагавшийся возле храма, оказался практически разрушен. Только в 1998 году при строительстве нового здания школы археологи нашли первые следы некрополя, в том числе человеческие останки, которые были перезахоронены. Теперь удалось выявить еще одну часть утраченного древнего некрополя, говорится в сообщении.

Все найденные останки описаны специалистами, в ближайшее время будет принято решение о месте их перезахоронения, отмечается в нем.