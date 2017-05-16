Физики из США создали первую "говорящую" бумагу

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Американские ученые создали первую гибкую и плоскую материю, способную преобразовать механические колебания в электричество или вырабатывать звук, что открывает дорогу для создания первых "говорящих" газет, "поющих" флагов и "шпионских" пиджаков, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Представьте себе газету, в страницы которой встроены микрофоны и громкоговорители. Фактически, можно создать номер, который бы мог общаться с читателем, слушать его и отвечать на его вопросы. В будущем, наш материал может заменить обычные колонки, обладающие большими размерами и требующие мощного источника питания", — заявил Нельсон Сепульведа (Nelson Sepulveda) из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США).

За последнее десятилетие ученые разработали множество технологий, позволяющих производить полностью или частично прозрачные дисплеи и микроэлектронику. Так, в июле 2011 года физики из США представили миру прозрачные литий-ионные батареи, а в ноябре этого же года — контактные линзы с встроенным дисплеем. Кроме того, в последующие годы ученые создали прозрачные транзисторы из графена.

В прошлом году Сепульведа и его коллеги разработали гибкий наноматериал FENG, который, как они изначально считали, мог стать одним из основных источников питания для гибкой электроники. Встроив в пенообразную полимерную пленку наночастицы из кремния и серебра, ученые превратили ее в генератор электричества, преобразующий механическую энергию в ток. Если такую пленку встроить в одежду, то человек будет вырабатывать ток во время движения по улице или по дому.

Экспериментируя с FENG, американские физики обнаружили, что этот же материал можно применять и для противоположных целей — преобразования электричества в механические колебания, и записи акустических волн.

Руководствуясь этой идеей, команда Сепульведы использовала FENG для создания системы безопасности для компьютера, распознающей голос его хозяина, а также встроила этот материал в флаг университета, заставив его исполнять гимн или произвольную музыку через подключенный к нему портативный плеер.

Подобные материалы, как отмечают ученые, можно использовать и для других целей – для подавления шумов, систем предупреждения об опасности и прочих вещей, где требуется гибкость, механическая надежность и низкое энергопотребление.