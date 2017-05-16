Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американская компания Blue Origin сообщила, что стендовые испытания двигателя BE-4, который является аналогом российского РД-180, провалились.

"Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4", — написала компания в микроблоге Twitter, добавив, что это не является чем-то необычным в ходе разработки. Компания обещала в ближайшее время возобновить испытания.

We lost a set of powerpack test hardware on one of our BE-4 test stands yesterday. Not unusual during development. — Blue Origin (@blueorigin) 14 мая 2017 г.

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Как отмечает издание Space News, компания не сообщила о причинах инцидента и масштабе аварии.

Ранее сообщалось, что Blue Origin создала первый опытный образец нового двигателя BE-4, работающий на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Эти двигатели должны были в перспективе сменить устанавливаемые на американских ракетах-носителях Atlas российские РД-180.

Двигатель РД-180 производства "Энергомаша" устанавливается на всех американских ракетах-носителях типа Atlas. В ноябре 1996 года было проведено первое огневое испытание двигателя-прототипа, а в апреле 1997 года — огневое испытание штатного двигателя. В 1997-1998 годах была успешно проведена серия огневых испытаний двигателя в составе первой ступени ракеты-носителя в США.

Весной 1999 года была завершена сертификация РД-180 для использования в составе ракеты-носителя Atlas-3, первый ее запуск состоялся в мае 2000 года. Летом 2001 года была завершена сертификация РД-180 для использования в составе ракеты-носителя Atlas-5, первый полет состоялся в августе 2002 года.