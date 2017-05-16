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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли секрет загадочных вспышек на снимках Земли с зонда НАСА

12:1616.05.2017
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© NASA / NASA/NOAAСнимок Земли, сделанный при помощи DSCOVRСнимок Земли, сделанный при помощи DSCOVR
© NASA / NASA/NOAA

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Загадочные белые вспышки, которые можно увидеть на снимках зонда DSCOVR, оказались порождены частичками льда в атмосфере Земли, отражающими свет Солнца прямо в объектив камер этого космического аппарата, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Изначально мы думали, что вспышки были связаны с отражением Солнца от океана, но потом мы нашли большое число подобных белых пятен и над Землей. Они не могли быть отражением света от водной поверхности озер и рек – пятна были слишком большими. Похоже, что эти вспышки возникают не на поверхности Земли, а в ее атмосфере, когда свет отражается от льдинок, повернутых горизонтально", — объясняет Александр Маршак из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США).

Зонд DSCOVR, запущенный космос в феврале 2015 года, является одним из последних и самых продвинутых климатических спутников НАСА и Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA). В отличие от других зондов такого типа, он вращается на орбите Земли, а находится в глубоком космосе, в точке, где силы притяжения Земли и Солнца уравновешивают друг друга.

Так художник представил себе Цереру
© Фото : ESO/L.Calçada/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Steve Albers/N. Risinger
Загадочные белые пятна на Церере меняются, обнаружили астрономы

Это позволяет ему следить за тем, что происходит на всей планете в целом, а также наблюдать за космической "погодой" и активностью Солнца. Каждые два часа он получает фотографии планеты и передает их вместе с климатическими и прочими научными данными на Землю, где они обрабатываются специалистами НАСА и климатологами NOAA.

Первые подобные фотографии, которые получает камера EPIC на борту DSCOVR, раскрыли необычный феномен – на многих из них встречались загадочные белые пятна и вспышки, не похожие на облака и прочие потенциальные источники белого цвета на снимках. За последние два года на снимках EPIC были найдены сотни и тысячи таких вспышек, что исключает возможность того, что их порождают некие дефекты в работе камеры или космические лучи.

Кратер Оккатор на планете Церера
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Зонд Dawn раскрыл еще одну тайну загадочных белых пятен на Церере

Маршак, один из руководителей миссии, и его коллеги по НАСА решили выяснить, что порождает эти загадочные белые пятна. Для этого ученые изучили несколько сотен таких "испорченных" фотографий и проанализировали то, где, как и когда возникали вспышки.

Как показал этот анализ, вспышки возникали и над сушей, и над океаном, но при этом все они были сконцентрированы в той части планеты, которая сейчас наиболее "прямо" смотрела на Солнце. К примеру, зимой белые пятна чаще всего возникали в тропиках южного полушария, летом – в аналогичной части северного полушария и в дни равноденствия – на экваторе.

Подобное блуждание вспышек заставило ученых вспомнить старую историю, которую они расследовали почти 20 лет назад, изучая снимки Земли, полученные зондом "Галилео" на пути к Юпитеру. На них, как вспоминает Маршак, также присутствовали схожие белые пятна, которые его команда посчитала продуктом отражения солнечных лучей от поверхности частиц льда, парящих в атмосфере Земли.

Одна из первых фотографий, полученных зондом GOES-16
© NOAA/NASA
"Революционный" метеоспутник НАСА сделал семейное фото Земли и Луны

Тогда им никто не поверил из-за отсутствия дополнительных фотографий с похожими пятнами, однако сейчас у Маршака и его коллег появилась возможность проверить свою гипотезу, используя снимки DSCOVR и компьютерную модель атмосферы Земли.

Как показали эти расчеты, белые пятна на фотографиях с климатического зонда НАСА и на снимках с "Галилео" были порождены частичками льда в тропосферных облаках Земли, парящих на высоте в пять километров. Многие микроскопические льдинки в перистых облаках, объясняют ученые, будут повернуты горизонтально по отношению к поверхности Земли, что превратит их в своеобразное зеркало, отражающее лучи светила назад в космос.

Подобные отражения, как считают ученые, можно использовать для поиска далеких планет и оценки их пригодности для поддержания жизни. Свет звезд, отражающийся от частичек льда в атмосфере экзопланет, будет более ярким, чем свечение самой планеты, и в его спектре, как объясняют ученые, будет содержаться вся нужная информации о химическом составе атмосферы и потенциальном присутствии жизни в ней.

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