Во Владивостоке открыли первый в России биобанк морских организмов

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Первый в России биобанк морских организмов открылся во вторник в Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости.

Биобанк — эти систематизированное хранилище биологического материала, который сопровождается информацией, описывающей его характеристики.

"Мы впервые делаем биобанк морских организмов в системе Российской академии наук. Задача нашего биобанка — это сохранение и управление биологическими ресурсами морских организмов. Надо уметь не только собирать, идентифицировать, но еще и правильно хранить и использовать образцы", — рассказала РИА Новости руководитель Ресурсного центра "Морской биобанк" ННЦМБ ДВО РАН Татьяна Орлова.

По ее словам, сейчас часть изучаемых материалов находится в специальном холодильнике, но при таком хранении есть риск технических неполадок, например, отключения света, что может повлечь непоправимые последствия. Также c использованием биобанка сокращается возможность человеческой ошибки, так как в нем все систематизировано.

"Если вы свой материал поместили в биобанк, выполнили все предъявляемые к этому материалу требования, то он становится эталонным. Он может храниться веками. Ценность нашей коллекции в том, что наши ученые в течение 40 лет проводили исследования морских организмов. Мы можем сопровождать образцы детальнейшей информацией. Создавая биобанк, мы сохраняем эту информацию и делаем ее доступной мировому сообществу", — рассказала Орлова.

По словам руководителя, биобанк позволяет сохранять образец как отдельный организм, так и ресурсный объект. Ученые смогут восстанавливать некоторые виды, которые переносят заморозку — криоконсервирование.

"Основа Ресурсного центра — музей ННЦМБ, в котором хранится около 106 тысяч экземпляров морской биоты. Они все катологизированы. Это сушеный гербарий, либо это находящиеся в спирте или формалине образцы. Это ценнейшая музейная коллекция. У нас порядка трех тысяч образцов, которые сейчас могут быть перенесены в биобанк: бактерии, грибы, виды морских микроводорослей", — сообщила Орлова.

Загружать образцы в биобанк начнут через полгода — вся техника должна пройти тестирование.