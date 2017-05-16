Красноярские ученые разработали уникальную технологию 3D-печати воском

КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Ученые Института космической техники СибГУ имени Решетнева разработали уникальную технологию 3D-печати воском для использования в литейном производстве, сообщает пресс-служба вуза.

Разработка основана на технологии FDM-печати (послойном наплавлении материала). По данным пресс-службы СибГУ, в отличие от классической технологии, которая использует дорогие материалы (силикон, керамику), эта технология позволяет применять дешевые расходные материалы. Например, литейный тугоплавкий воск или обычный парафин низкого качества. Технология позволяет улучшить качество модели — точность модели составляет 0,05 миллиметра.

"Учеными Института космической техники СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорного университета Красноярского края — разработана новая технология 3D-печати воском, которая может заменить традиционную технологию изготовления выплавляемых моделей в литейном производстве как на крупных промышленных предприятиях, так и в частных мастерских. Разработанная модифицированная технология печати открывает огромные возможности для изготовления литых металлических деталей буквально у себя дома", — говорится в сообщении.

Сейчас лабораторные исследования уникальной технологии 3D-печати воском завершены. Следующий этап — внедрение технологии на промышленных предприятиях Красноярского края, выход на российский и мировой рынки.