Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов Wi–Fi

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4 для обеспечения самолетов сигналом Wi–Fi, трансляцию старта ведет компания-владелец РН SpaceX.

Старт ракеты-носителя был дан в 02.21 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Ракета выводит на орбиту спутник Inmarsat-5 F4. Через полчаса после старта компания подтвердила успешный вывод аппарата на промежуточную орбиту.

"Подтверждено успешное отделение Inmarsat-5 Flight 4 и вывод на промежуточную геостационарную орбиту", — сообщила SpaceX в своем Twitter.

Аппарат весом 6,7 тонны станет четвертым в системе Global Xpress, развертывание которой началось в 2013 году. Спутник будет обеспечивать передачу сигнала, в том числе беспроводную интернет-связь для пассажиров авиалайнеров и морских судов.

Отделение первой ступени ракеты-носителя произошло через три минуты после старта. Все летные параметры в норме, запуск аппарата идет по плану.

После отделения от ракеты-носителя спутник займет свое место на геостационарной орбите на высоте 35,7 тысячи километров над Землей.