Первый тестовый полет сверхтяжелой ракеты-носителя SLS пройдет без экипажа

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. НАСА исключило возможность отправки астронавтов в первый же тестовый полет новой сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), старт которой переносится на 2019 год, сообщило ведомство в пятницу.

"НАСА обладает техническими возможностями отправки экипажа в ходе EM-1 (первый тестовый полет), но после оценки стоимости, риска и технических факторов в проекте такого масштаба на данном этапе его реализации было бы сложно обеспечить изменения, необходимые для добавления экипажа", — сообщило ведомство.

"Наши усилия подтвердили, что изначальный план полета без экипажа по-прежнему является лучшим подходом для обеспечения полетов человека за пределы низкой околоземной орбиты", — говорится в заявлении.

Ранее в феврале по рекомендации контрольно-бюджетного управления США НАСА приступило к изучению возможности отправки людей в космос уже в ходе первой, испытательной миссии строящейся американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) — на пилотируемом корабле Orion. Первоначально планировалось, что первый испытательный полет (сентябрь 2018 года) будет беспилотным, второй (2021) — с участием экипажа.

По обновленному графику, первый тестовый полет теперь состоится в 2019 году. В НАСА поясняют, что задержка вызвана "сроками производства, ожидаемым бюджетом, доставкой Европейского сервисного модуля, выявленных в ходе первичного произодства первой ступени (ракеты-носителя) проблем, а также последствий прошедшего в феврале торнадо, который непосредственно задел сборочный комплекс "Мишу" (Michoud Assembly Facility)".

"Учитывая все эти факторы, НАСА изменит планируемую дату старта на 2019 год", — сообщило ведомство. Уточненный график запуска будет согласован и утвержден позднее.