Александр Хлунов об эффективности российских ученых

Комментарий директора Российского научного фонда Александра Хлунова:

"Когда Президент формировал свою предвыборную программу, там был один указ [Указ №599 от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"], и был один из индикаторов, касающийся развития фундаментальных исследований, связанный с их эффективностью. И мы видим, что по этому показателю российские ученые, которые занимаются фундаментальными исследованиями, имеют очень хорошую динамику, и этим стоит гордиться. Потому что это – один из немногих пунктов предвыборной программы, полностью выполненный российскими учеными, при понимании того, что финансирование фундаментальных исследований в этот период не было столь значительным, как планировалось. Более того, где-то оно было даже заморожено. Несмотря на все это, российские ученые повысили свою эффективность, они создали тренд, который отмечается международным научным сообществом как очень позитивный. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, что этим стоит гордиться. Роль Российского научного фонда здесь тоже имеется. Мы не претендуем на то, что все это сделано с поддержкой РНФ, но часть этих успехов российских ученых, действительно, осуществлена с поддержкой РНФ."