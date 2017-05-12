Астрономы открыли целый "выводок" черных дыр, нарушающих законы физики

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Астрономы открыли три сверхмассивных черных дыры в ранней Вселенной, ставших в миллиард раз тяжелее Солнца всего за сто тысяч лет, что является невозможным с точки зрения современных астрономических теорий, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.
Считается, что в центре большинства массивных галактик обитают сверхмассивные черные дыры, чья масса может составлять от миллиона до миллиардов масс Солнца. Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Изначально ученые считали, что подобные объекты возникали таким же путем, как их нормальные "кузены" – в результате гравитационного коллапса звезд и последующего слияния нескольких крупных черных дыр.
Хеннави и его коллеги нашли очередные подтверждения в пользу того, что черные дыры в ранней Вселенной росли слишком быстро, нарушая все представления об их эволюции. Исследователи открыли сразу шесть сверхмассивных черных дыр, которые мы видим в том состоянии, в котором они были всего через 850 миллионов лет после Большого Взрыва.
Первые галактики Вселенной только начали формироваться в это время и, как раньше считали ученые, черные дыры в их центрах не могли быть "тяжеловесами", не уступающими в массе современным квазарам. Три черных дыры, найденных командой Хенави при помощи телескопа Кек-II на Гавайских островах, противоречат этому представлению – они примерно в миллиард раз тяжелее Солнца, что в тысячи раз выше массы черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути.
Авторы статьи решили найти ответ на этот вопрос, воспользовавшись простой закономерностью из жизни таких объектов. Когда черные дыры "обедают", они выбрасывают в окружающий космос джеты, узкие пучки сверхгорячей материи, которые движущутся с околосветовой скоростью. Эти джеты разогревают межгалактическое пространство и ионизируют его, делая его более "прозрачным" для света. Соответственно, чем более прозрачным будет окружение галактики, тем дольше длится "обед" черной дыры в ее центре.
"Мы хотели бы найти другие подобные объекты. Их открытие было большой удачей для нас, и обнаружение других черных дыр в ранней Вселенной укажет на то, что многие квазары могут быть гораздо моложе, чем мы считали раньше", — заключает Кристина Эйлерс (Christina Eilers), коллега Хеннави по университету.