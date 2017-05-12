Ученые: вирус для лечения рака мозга прошел проверку на безопасность

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Биологи из США успешно завершили серию клинических испытаний по использованию вируса герпеса для уничтожения раковых опухолей в мозге, доказавших, что подобная вирусная терапия является безопасной для человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical Cancer Research.

"Вирус HSV1716, который мы протестировали, очень похож по своей структуре на T-Vec, уже одобренный вирусный препарат для лечения рака кожи. Онколитические вирусы имеют большой терапевтический потенциал и при этом они вызывают минимальные токсические эффекты благодаря тому, что они нацелены на атаку только клеток опухоли", — заявил Тимоти Крайп (Timothy Cripe) из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболевания. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Одной из самых перспективных методик борьбы с раком подобным образом являются особые генно-модифицированные вирусы, способные проникать в раковые клетки, ослаблять их, привлекая внимание иммунной системы, или даже заставляющие их самоуничтожиться. У этих вирусов есть ряд уникальных преимуществ – их можно вводить в неоперируемые опухоли и они не трогают здоровые клетки, так как они не способны делиться внутри них.

Как рассказывает Крейп, создание T-Vec и его первые испытания указали на то, что в некоторых случаях эти вирусы могут прятаться внутри здоровых нейронов и вызывать усталость, воспаления и другие негативные эффекты. Все это поставило под сомнение возможность применения вирусотерапии для лечения самых неприступных опухолей – глиом и прочих злокачественных образований в мозге человека.

Для решения этой проблемы ученые в сотрудничестве с корпорацией AmGen, разработчиком T-Vec, создали новый вид вируса герпеса, в ДНК которого были удалены не только гены, отвечающие за размножение в здоровых клетках и "невидимость" вируса для иммунной системы, но и участки, связанные с его выживанием внутри нейронов.

Этот вирус, получивший имя HSV1716, команда Крейпа протестировала на девяти добровольцах, трех детях и шести молодых людях в возрасте от 8 до 30 лет, страдавших от рака мозга, костной ткани, мускулов и почек на последних стадиях их развития.

Как показал этот эксперимент, вирус успешно проник в раковые клетки в шести из девяти случаев, и не вызвал хронических инфекций и прочих негативных последствий, связанных с его размножением вне пределов опухоли. Как отмечают ученые, во всех случаях рост опухоли не ускорился, а у одного пациента они зафиксировали массовую гибель раковых клеток, что они посчитали хорошим знаком для продолжения опытов с HSV1716 в клинических условиях.

Пока не понятно, сможет ли этот вирус уничтожить опухоли, так как эксперименты велись очень непродолжительное время и были прекращены через несколько недель для возобновления химиотерапии. Тем не менее, Крейп и его коллеги считают, что данная версия вируса герпеса будет справляться с этой задачей не хуже, чем T-Vec, и при этом не будет более безопасной для мозга и других нервных тканей.