США
12.0512 мая15:21МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: первые "супербактерии" появились 450 миллионов лет назад

14:4712.05.2017
01000
© Mark WittonТак могла выглядеть Земля в ту эпоху, когда бактерии впервые научились защищаться от антибиотиковТак могла выглядеть Земля в ту эпоху, когда бактерии впервые научились защищаться от антибиотиков
© Mark Witton

МОСКВА,  12 мая – РИА Новости. Предки современных "супермикробов", неуязвимых для действия антибиотиков, появились на Земле примерно 450 миллионов лет назад, еще до выхода предтеч людей на сушу, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

"Проанализировав геномы и поведение современных энтерококков, нам удалось "отмотать" время назад ко времени появления этих микробов и собрать по кусочкам картину их эволюции. Понимание того, как среда обитания заставляла микробов вырабатывать новые способности, поможет нам понять, как они приспосабливаются к антибиотикам, противомикробному мылу и прочим вещам, которые должны сдерживать их распространение", — заявила Эшли Эрл (Ashlee Earl) из Гарвардского университета (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители болезней, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как синегнойная палочка (Pseudomonas aerugenosa) или энтерококки, главные виновники "больничных" инфекций.

Михаил Гельфанд, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН
© Фото : Мария Ефимова
Ученый: "полный отказ от антибиотиков не уничтожит супер-бактерий"

Как отмечал в интервью РИА "Новости" известный российский биолог Михаил Гельфанд, подобная "суперспособность" является далеко не новой для микробов – их предки воевали при помощи антибиотиков и защищались от них на протяжении миллионов лет. Генетики из Гарварда выяснили, что первые микробы с подобной защитой появились еще во времена Ордовикского периода, около 450 миллионов лет назад. 

Для поиска "корней" антибиотиков и стойкости к ним Эрл и ее коллеги избрали энтерококков – бактерий, живущих сегодня почти исключительно в кишечнике человека и других животных, но при этом приспособленных к обитанию во "внешней" окружающей среде, в отличие от большинства других представителей микрофлоры. Эти микробы, как сегодня считают ученые, появились одновременно с многоклеточными животными и эволюционировали вместе с ними.

Лабораторные исследования
© Fotolia / borzywoj
Ученые: антибиотики-"домушники" помогут победить супербактерий

Сравнивая ДНК разных штаммов энтерококков, извлеченных из кишечника различных животных, птиц и насекомых, ученые надеялись раскрыть историю эволюции этих микробов и понять, какими уникальными генами обладали их предки, отличавшими их от всех остальных бактерий.

Оказалось, что все энтерококки являются носителями необычного набора генов, связанных с тремя вещами – защитой от недостатка пищи, защитой от иссушения и защитой от антибиотиков. Все эти гены, судя по числу мелких мутаций в них, появились на заре эволюции этих бактерий, примерно в то же время, когда их хозяева покинули первичный океан и начали осваивать сушу 420-470 миллионов лет назад.

Почему это произошло, биологи пока не знают, но они полагают, что появление всех этих новшеств было связано с переходом в новую среду обитания и усилением конкуренции между микробами, покинувшими океан вместе с животными.

Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
CC BY-SA 3.0 / Alvesgaspar / A blow-fly (Calliphora vicina)
Российские ученые нашли мощные антибиотики в крови опарышей

Как считают авторы статьи, все эти гены и связанные с ними белки и участки ДНК, общие для всех энтерококков и критически важные для их выживания, можно использовать в качестве "мишеней" для будущих антибиотиков и лекарств, способных уничтожать даже самые "неуязвимые" версии супер-микробов.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена