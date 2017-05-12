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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли странную связь между пустыней Гоби и смогом в Китае

11:5812.05.2017
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© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкПустыня ГобиПустыня Гоби
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Песчаные бури, возникающие на территории пустыни Гоби, парадоксальным образом оказались главными защитниками городов Китая от установления там "вечного" смога, выяснили ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

"Мы впервые проследили за тем, как взаимодействуют между собой пыль пустынь, ветер и загрязнение воздуха, связанное с деятельностью человека. Оказалось, что пески пустынь играют важную роль в обеспечении качества воздуха, которым дышат сотни миллионов людей на востоке КНР", — заявил Ян Ян (Yang Yang) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Пекин, как рассказывают ученые, считается одним из самых загрязненных городов в Китае и на Земле в целом. Над городом практически постоянно стоит смог, который власти города безуспешно пытались подавить в преддверии Летней олимпиады 2008 года. Причиной данного загрязнения жители города и многие экологи считали взрывообразный рост числа машин – за последние 15 лет их число выросло в 7 раз и достигло 17 миллионов.

Смог в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
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Наблюдения за этим смогом в последние годы, по словам Яна, раскрыли необычную закономерность – туман над городами на востоке Китая появлялся гораздо чаще в те зимние сезоны, когда ветра дули необычно слабо. Заинтересовавшись этой аномалией, ученые попытались найти связь между ветрами и смогом.

Для этого Ян и его коллеги проанализировали то, как работала вся климатическая система  на территории Китая в последние 40 лет, используя данные со спутников Terra и Aqua и детальные компьютерные симуляции климата.  Благодаря им ученые обнаружили, что ответ на их вопрос оказался крайне неожиданным.

Производство молочных продуктов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Оказалось, что вариации в частоте появления смога были порождены пустыней Гоби, а точнее – ее пылью, которая попадает на территорию востока Китая вместе с ветрами. Эта пыль, как обнаружили ученые, неожиданно сильно влияет на разброс в температуре поверхности суши и морей у берегов Китая – уменьшение в ее концентрации в воздухе ведет к большему нагреву суши и уменьшению прогрева вод океана.

Это, в свою очередь, влияет на поведение ветров во время зимы, так как разница в температурах между морем и сушей – один из основных "двигателей" воздушных масс – становится менее выраженной в тех случаях, когда Гоби "поставляет" относительно мало пыли в восточную часть Китая.

Благодаря этому, как показывают расчеты климатологов, ветра на территории Китая замедляются в среднем на 0,06 метра в секунду. Подобное изменение может показаться незаметным для человека, однако его достаточно для того, чтобы сделать воздух над городами Китая более "стоячим" и повысить концентрацию капелек аэрозолей в нем на 13%, что и порождает смог.

Молочная и хлебобулочная продукция
© Fotolia / Igor Sokolov
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Подобная необычная связь между пустыней, ветрами и смогом, как отмечают ученые, хорошо иллюстрирует то, что не все экологические проблемы связаны исключительно с деятельностью человека – их острота и интенсивность, как оказывается, может сильно меняться под действием природных сил. Этот фактор, как считают Ян и его коллеги, следует учитывать при оценке и борьбе с последствиями загрязнения окружающей среды, в том числе и со смогом в Пекине.

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