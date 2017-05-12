Во Владивостоке открывают уникальный для России биобанк

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Уникальный для России биобанк, где планируется собрать образцы всего видового разнообразия Тихого океана, открывается в Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке, сообщила РИА Новости представитель Приморского океанариума Татьяна Гнездилова.

"Ресурсный центр "Морской биобанк" Национального научного центра морской биологии ДВО РАН является уникальным для России биобанком, предназначенным для хранения и научного использования биообразцов. "Центр Биобанк" — ультрасовременное криохранилище. Имеющееся в центре оборудование позволяет сохранять биообразцы при любых температурах, проводить исследование генома морских млекопитающих и иных биологических видов, в том числе находящихся на грани исчезновения", — сказала Гнездилова.

Она отметила, что открытие биобанка состоится 16 мая, в этот день пройдет открытый семинар, где покажут автоматизированные системы хранения биобразцов и сканирующий зондовый микроскоп, с помощью которого можно получить цифровое трёхмерное изображение живой клетки. В семинаре примут участие ведущие российские ученые и преподаватели.

"Пока в биобанке немного образцов, но в планах – собрать все видовое разнообразие Тихого океана, минимум – Японского и Охотского морей. Самую большую ставку ученые делают на краснокнижные виды", — добавила собеседница агентства.

Национальный научный центр морской биологии на базе Дальневосточного отделения РАН создали решением правительства РФ. В состав Центра вошли Институт биологии моря имени Жирмунского ДВО РАН, научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" ДВО РАН и Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН.