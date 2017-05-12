Во Владивостоке открывают уникальный для России биобанк

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Уникальный для России биобанк, где планируется собрать образцы всего видового разнообразия Тихого океана, открывается в Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке, сообщила РИА Новости представитель Приморского океанариума Татьяна Гнездилова.
Она отметила, что открытие биобанка состоится 16 мая, в этот день пройдет открытый семинар, где покажут автоматизированные системы хранения биобразцов и сканирующий зондовый микроскоп, с помощью которого можно получить цифровое трёхмерное изображение живой клетки. В семинаре примут участие ведущие российские ученые и преподаватели.
"Пока в биобанке немного образцов, но в планах – собрать все видовое разнообразие Тихого океана, минимум – Японского и Охотского морей. Самую большую ставку ученые делают на краснокнижные виды", — добавила собеседница агентства.
Национальный научный центр морской биологии на базе Дальневосточного отделения РАН создали решением правительства РФ. В состав Центра вошли Институт биологии моря имени Жирмунского ДВО РАН, научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" ДВО РАН и Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН.