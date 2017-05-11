"Кассини" увидел рои "пропеллеров" в кольцах Сатурна

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Зонд "Кассини" получил самые детальные фотографии ближних колец Сатурна и увидел в них множество "пропеллеров" – яркие вихри и волны, проходящие по кольцам планеты-гиганта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Кольца Сатурна, как сегодня считают ученые, возникли в результате разрушения "зародыша" планеты в первые дни существования Солнечной системы. Он подошел слишком близко к планете-гиганту, был разорван приливными силами и раздроблен на множество мелких осколков, самые плотные из которых были "съедены" Сатурном и Титаном, а остальные – образовали материал будущих колец.

На новых снимках, полученных "Кассини" в ходе последнего "нырка" в кольца Сатурна, можно увидеть своеобразные "складки", "соломинки" и "пропеллеры", гуляющие по поверхности кольца А, ближнего к Сатурну газопылевого диска, и его близлежащих соседей. Об этих структурах ученые начали говорить еще в 2004 году во время выхода "Кассини" на орбиту Сатурна, однако их первые фотографии были получены только зимой этого года, когда зонд начал пролетать через кольца.

Новые фотографии, как рассказывают ученые, позволяют прочертить линию между большими "пропеллерами", которые Кассини видел в начале своей миссии и которые связываются с существованием лун внутри газопылевых колец Сатурна, и небольшими структурами такого рода, найденными недавно. Их изучение, как надеются ученые, поможет понять, как возникли эти луны, когда они родились и как долго они живут.

Недавно "Кассини" официально начал заключительную фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном 22 апреля этого года. Сближение с этим спутником Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их "властелином".

Две недели назад "Кассини" совершил первый подобный пируэт, максимально тесно сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты зонда НАСА развернуло главную антенну "Кассини" таким образом, что она стала своеобразным "щитом", защищающим космический аппарат от ударов пылинок и микроастероидов.