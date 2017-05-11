Медики: жизнь на орбите резко ухудшает работу сосудов астронавтов

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Длительные экспедиции на МКС ведут к резкому ухудшению в способности клеток крови и кровеносных сосудов доставлять кислород в мускулы, в результате чего выносливость астронавтов снижается на 30-50%, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Applied Physiology.

"Это очень серьезное падение. Когда кровеносная система начинает барахлить, то выносливость резко снижается. Человек фактически теряет способность делать что-то, что требует минимальных физических нагрузок. Наши коллеги предполагали, что это снижение в выносливости было связано с изменениями в работе сердца, но наши данные указывают на наличие проблем в капиллярах", — заявил Карл Аде (Carl Ade) из университета штата Канзас в Манхэттане (США).

Российские и американские ученые уже много лет изучают то, как жизнь в космосе влияет на здоровье человека и работу иммунной системы людей и животных. К примеру, в 2015 году они выяснили, почему многие космонавты жалуются на проблемы со зрением в космосе, а также то, почему астронавты программы "Аполлон" периодически падали и теряли равновесие на Луне.

В прошлом году космические медики раскрыли еще более тревожные изменения в работе организма людей и модельных животных при жизни в космосе. В частности, выяснилось, что длительное пребывание в невесомости бесповоротно ослабляет мускулы спины и ведет к "округлению" сердца, а полет к Марсу может привести к заметному ухудшению в интеллектуальных способностях астронавтов из-за деструктивного действия космических лучей на их мозг.

Аде и его коллеги раскрыли еще одну проблему со здоровьем, связанную с жизнью в космосе, изучая вместе со специалистами из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда здоровье 14 астронавтов, недавно вернувшихся из долгосрочных экспедиций на борту МКС.

Перед полетом и после полета каждый участник этих экипажей проходил серию сложных медицинских тестов, в рамках которых астронавты проходили полное обследование и участвовали в разных тестах на выносливость, силу и другие физические качества.

Во время этих тестов, как рассказывает Аде, его команда замеряла не только эти параметры, но и следила за эффективностью работы организма, измеряя количество вдыхаемого и выдыхаемого кислорода, СО2 и количество энергии, которое вырабатывало тело астронавтов. Кроме того, ученые следили за долей кислорода в артериях и венах их подопечных, наблюдая за концентрацией гемоглобина до и после поступления крови в мускулы.

Эти наблюдения раскрыли интересную вещь – кровеносная система всех астронавтов, которые провели на борту МКС больше шести месяцев, гораздо хуже доставляла кислород к мускулам и жизненно важным органам после возвращения на Землю, чем до полета в космос. Что интересно, проблема заключалась не в плохой работе сердца или в ухудшении способности гемоглобина переносить кислород, а в работе самых небольших сосудов.

Как рассказывает Аде, по какой-то причине капилляры "забыли", как происходит нормальный обмен газами между мускулами и клетками других органов и кровью, в результате чего мышцы постоянно испытывали "кислородный голод" при серьезных нагрузках. Благодаря всему этому выносливость астронавтов снизилась на 30-50%, а пиковая мощность их тела упала на примерно 15%.

"Если мы поймем, почему пиковое потребление кислорода снижается при полетах в космос, это позволит нам понять, как можно справиться с этой проблемой, нужны ли для этого упражнения или какие-то фармакологические средства. Нечто похожее происходит с человеком в пожилом возрасте. Поэтому, если мы сможем помочь астронавтам, то мы поможем и пожилым людям с проблемным сердцем и сосудами", — заключает Аде.