Ученые нашли связь между марихуаной и плохой успеваемостью в школе

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Регулярное курение марихуаны оказалось статистически связано с пониженной успеваемостью в школе и низкой мотивацией продолжить учебу в университете, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of School Health.

"Это открытие подчеркивает важность того, что мы должны всеми силами отдалять и предотвращать употребление марихуаны среди подростков и школьников старших классов. Сегодня молодежь чаще курит марихуану, чем табак, но борьба с ней отстает в развитии от аналогичных мер в противодействии алкоголю и никотину", — заявил Скотт Лезердейл (Scott Leatherdale) из университета Ватерлоо (Канада).

В последние годы ученые активно дискутируют о том, является ли марихуана опасной для здоровья человека. С одной стороны, исследования на животных показывают, что ТГК-9, главное действующее вещество "травки", и другие ее компоненты не вызывают зависимости и не ведут к значительному ухудшению в состоянии здоровья, как алкоголь, табак и другие наркотики.

С другой стороны, наблюдения за ее любителями в Новой Зеландии и других странах показывают, что регулярное употребление марихуаны снижает интеллект, приводит к развитию пародонтоза и статистически связано с повышенной вероятностью попадания в ДТП или другие катастрофы. И те и другие выводы подвергаются нещадной критике оппонентов, считающих, что их авторы вели исследования по дефектным методикам.

Лезердейл и его коллеги открыли еще одно возможное негативное последствие от употребления марихуаны, проанализировав результаты масштабного проекта COMPASS, в рамках которого ученые и сотрудники социальных служб следили за здоровьем и успеваемостью нескольких десятков тысяч школьников старших классов, учившихся в 90 разных школах провинций Онтарио и Альберта в Канаде с 2012 по 2016 год.

Одной из целей этого проекта была проверка того, как употребление алкоголя, табака и наркотиков может сказываться на успеваемости школьников. Для этого ученые отслеживали то, как менялись их оценки при переходе в новый класс, и сравнивали эти данные с тем, как часто участники исследования употребляли алкоголь и прочие субстанции, и когда они начинали это делать.

Как показало это сравнение, студенты, употреблявшие марихуану хотя бы раз в месяц, в четыре раза чаще прогуливали уроки, чем их остальные сверстники, в два раза чаще не делали домашнее задание и их оценки в 50% случаев понижались после того, как они начинали курить "травку". Кроме того, аналогичным образом падала их мотивация продолжить учебу в университете, а не завершить свое образование на уровне школы или колледжа.

Что интересно, подобного снижения в мотивации не наблюдалось среди любителей алкоголя и табака – даже ежедневное употребление спиртного и курение сигарет почти не влияло на стремление стать бакалавром или доктором наук. Почему так происходит, ученые пока не знают, но планируют найти ответ на этот вопрос в ходе дальнейших наблюдений.

"Традиции употребления спиртных напитков достаточно давно связываются в умах многих людей с университетской средой, что может делать алкоголь более допустимым "пороком" для школьников, планирующих поступить в университет. В любом случае, все эти субстанции опасны для здоровья и благополучия людей. Учитывая возможность легализации марихуаны, крайне важно понимать те риски, которые она несет, для того, чтобы помочь подросткам стать успешными взрослыми", — заключает Лезердейл.