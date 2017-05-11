Клад XVI века на Пречистенке в центре Москвы нашел волонтер

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Клад XVI века на улице Пречистенка в центре Москвы нашел волонтер, рассказал журналистам заместитель генерального директора ООО "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович.

"С нами работают добровольцы. Они работают не первый год, не за деньги, а из любви к родному городу. Эту находку сделал наш волонтер Борис Стаканов", — сказал Беркович.

По его словам, волонтер также обнаружил английскую монету XVII века. "Это редкая находка, я не знаю, сколько таких монет было найдено при работах. Возможно, эта монета принадлежала иностранному инструктору, который готовил русских воинов", — добавил Беркович.

Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов в свою очередь отметил, что в районе Петровского бульвара был также найден клад начала XIX века. Там был обнаружен кошелек, в котором находились монеты конца XVIII — начала XIX века.

Также были найдены часы конца XIX — начала XX века, их обнаружили вместе с различными циферблатами и крышками. "Это дает основания предполагать криминальный характер этого клада. Нельзя исключать, что часы с крышками были похищены из мастерской или ломбарда. А потом они за ненадобностью были выброшены", — рассказал Емельянов.