Телескопы НАСА и ЕКА получили красивейшие фото Крабовидной туманности

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Самые мощные телескопы НАСА и ЕКА получили новые снимки знаменитой Крабовидной туманности, позволяющие рассмотреть мельчайшие детали в структуре "савана" этой мертвой звезды, сообщает НАСА.

"Сравнение этих фотографий, полученных в разных диапазонах электромагнитного излучения, позволяет нам узнать много нового о том, как устроена Крабовидная туманность. Мы изучаем ее уже несколько десятилетий, однако она по-прежнему хранит в себе много загадок и интересных научных открытий", — рассказывает Глория Дубнер (Gloria Dubner) из университета Буэнос-Айреса (Аргентина).

Крабовидная туманность, яркая точка на ночном небе в созвездии Тельца, является первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на ночном небе Северного полушария в 1054 году. Ее описания можно встретить в средневековых китайских хрониках и заметках астрономов Нового времени, которые дали туманности ее современное имя, но не знали, что она собой представляет.

Эта туманность, благодаря ее высокой яркости и близости к Земле, является самым изученным объектом такого рода, ученые используют ее в качестве своеобразного космического эталона при проверке новых наземных и орбитальных телескопов. Дополнительным "бонусом" в этом отношении является то, что в центре газообразного облака обитает один из самых ярких пульсаров, а сама Крабовидная туманность является самым ярким рентгеновским и гамма-объектом на ночном небе.

Представленные НАСА фотографии получены при помощи самых мощных и чувствительных на сегодняшний день телескопов – оптического "Хаббла", инфракрасного "Спитцера", рентгеновских XMM-Newton и "Чандры", а также радиоантенн VLA.

Уникальность этих снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в один и тот же момент времени, что впервые позволило астрономам взглянуть на полный портрет Крабовидной туманности во всех диапазонах электромагнитного излучения. Сравнение этих фотографий со снимками, полученными в прошлые десятилетия, поможет ученым понять, как туманность меняется и как долго живут подобные "саваны" давно умерших светил.