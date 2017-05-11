Ученые из МГУ открыли тайну древних индигирских сусликов

Сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова изучили древнего индигирского длиннохвостого суслика и выяснили, что его родственники сейчас обитают на Камчатке. О своем исследовании ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Scientific Reports.
Берингийские суслики — это модельные организмы, которых ученые используют для изучения трансберингийских связей (связей между Старым и Новым Светом, которые устанавливались в те моменты, когда существовал сухопутный Берингийский мост на месте одноименного пролива).
Позднее биолог Игорь Громов обратил внимание на то, что ископаемая форма Citellus glacialis сходна с представителями берингийского суслика, но не с северо-востока Азии, а с Аляски. Это стало толчком для исследования формы glacialis с помощью молекулярно-генетических методов, которые стали возможны сегодня (секвенирование ДНК и исследование возраста биообразцов на ускорительном масс-спектрометре).
В результате анализа выяснилось, что U. glacialis в три раза старше, чем предполагалось — его возраст 30 тысяч лет.
Выделение и секвенирование всех современных и еще трех ископаемых образцов ученые проводили в России. U. glacialis оказался очень близок к современным берингийским сусликам (Urocitellus parryii), однако на тот момент было известно только о его ближайших родственниках из Нового Света, с полуострова Аляска.
"В ходе работы у нас возник вопрос— а не сохранились ли где-то потомки первой волны заселения в Евразии? Самым подходящим местом для поисков была Камчатка, откуда у нас в тот момент не было материала. Помощь пришла с неожиданной стороны. Известный блогер, фотограф Игорь Шпиленок проводил многомесячную съемку животных в Кроноцком заповеднике. Как только исследователи из Москвы обратились к нему с просьбой помочь собрать образцы тканей сусликов, жившая по соседству с Игорем лиса по кличке Алиса стала приносить сусликов к крыльцу его кордона.
Первые же сборы с Камчатки, осуществленные лисой Алисой, в точности подтвердили гипотезу — камчатские суслики оказались близкими родственниками формы glacialis, — рассказал Николай Формозов, автор статьи, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения позвоночных животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. — Лиса была дикая, но довольно близко взаимодействовала
Ученые отмечают, что их работа вносит большой вклад в понимание трансберингийских связей и путей расселения разных животных в период плейстоцена на северо-востоке Азии.
Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Министерства здравоохранения Российской Федерации, Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Зоологического института РАН, Института биологических проблем Севера ДВО РАН, Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Пензенского государственного университета, Института Вейцмана и из Еврейского университета, Израиль.