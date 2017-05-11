Ученые из МГУ открыли тайну древних индигирских сусликов

Сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова изучили древнего индигирского длиннохвостого суслика и выяснили, что его родственники сейчас обитают на Камчатке. О своем исследовании ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Scientific Reports.

Берингийские суслики — это модельные организмы, которых ученые используют для изучения трансберингийских связей (связей между Старым и Новым Светом, которые устанавливались в те моменты, когда существовал сухопутный Берингийский мост на месте одноименного пролива).

© Фото : Николай Формозов, МГУ На рисунке представлена А) карта районов выборки; (Б) эволюционное дерево суслика вида U. parryii. Образцы, изученные в этом исследовании, пронумерованы от 1 до 23 и окрашены в красный (Gla), оранжевым (Kam) и пурпурный (BerR). Образцы из предыдущих исследований изображены фиолетовым (Ber), коричневым (SW), синим (SE) и зеленым (Arc). Место нахождения образца 1946 года (река Эльга) обозначено 1 в красном круге. © Фото : Николай Формозов, МГУ На рисунке представлена А) карта районов выборки; (Б) эволюционное дерево суслика вида U. parryii. Образцы, изученные в этом исследовании, пронумерованы от 1 до 23 и окрашены в красный (Gla), оранжевым (Kam) и пурпурный (BerR). Образцы из предыдущих исследований изображены фиолетовым (Ber), коричневым (SW), синим (SE) и зеленым (Arc). Место нахождения образца 1946 года (река Эльга) обозначено 1 в красном круге.

Новые данные о трансберингийских связях появились благодаря изучению представителей так называемого индигирского длиннохвостого суслика Urocitellus glacialis. Этот ископаемый вид был описан советским зоологом Борисом Виноградовым по трем экземплярам, которые были найдены неизвестными заключенными ГУЛАГа в 1946 году в вертикальных горных выработках (шурфах) на глубине 12,5 метров. Сохранность ископаемых мумий сусликов была столь хорошей, что в их шерсти даже нашли эктопаразитов — вшей. Это уникальный случай — обычно у ископаемых животных не остается даже волосяного покрова.Позднее биолог Игорь Громов обратил внимание на то, что ископаемая форма Citellus glacialis сходна с представителями берингийского суслика, но не с северо-востока Азии, а с Аляски. Это стало толчком для исследования формы glacialis с помощью молекулярно-генетических методов, которые стали возможны сегодня (секвенирование ДНК и исследование возраста биообразцов на ускорительном масс-спектрометре).

В результате анализа выяснилось, что U. glacialis в три раза старше, чем предполагалось — его возраст 30 тысяч лет.

Выделение и секвенирование всех современных и еще трех ископаемых образцов ученые проводили в России. U. glacialis оказался очень близок к современным берингийским сусликам (Urocitellus parryii), однако на тот момент было известно только о его ближайших родственниках из Нового Света, с полуострова Аляска.

© Фото : Игорь Шпиленок Лиса Алиса с сусликом © Фото : Игорь Шпиленок Лиса Алиса с сусликом

В результате работы ученые также выяснили, что берингийские суслики заселяли Евразию как минимум дважды. Скорее всего, это было связанно с оледенением, перед которым суслики успели заселить Азию из Америки. Затем на Азиатской территории они вымерли из-за похолодания, а с потеплением с Аляски началась новая волна переселения сусликов."В ходе работы у нас возник вопрос— а не сохранились ли где-то потомки первой волны заселения в Евразии? Самым подходящим местом для поисков была Камчатка, откуда у нас в тот момент не было материала. Помощь пришла с неожиданной стороны. Известный блогер, фотограф Игорь Шпиленок проводил многомесячную съемку животных в Кроноцком заповеднике. Как только исследователи из Москвы обратились к нему с просьбой помочь собрать образцы тканей сусликов, жившая по соседству с Игорем лиса по кличке Алиса стала приносить сусликов к крыльцу его кордона.

Первые же сборы с Камчатки, осуществленные лисой Алисой, в точности подтвердили гипотезу — камчатские суслики оказались близкими родственниками формы glacialis, — рассказал Николай Формозов, автор статьи, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения позвоночных животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. — Лиса была дикая, но довольно близко взаимодействовала

с людьми и иногда приносила сусликов, так как это легкая добыча в тех местах. Возможно, это признак доверия — как кошки приносят пойманных мышей своим хозяевам и удивляются, что те не хотят их есть".Ученые отмечают, что их работа вносит большой вклад в понимание трансберингийских связей и путей расселения разных животных в период плейстоцена на северо-востоке Азии.Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Министерства здравоохранения Российской Федерации, Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Зоологического института РАН, Института биологических проблем Севера ДВО РАН, Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Пензенского государственного университета, Института Вейцмана и из Еврейского университета, Израиль.