Эксперимент от РИА Наука: жидкий азот и левитация магнита

Этот опыт демонстрирует поведение сверхпроводников при охлаждении. Сверхпроводники — это материалы, электрическое сопротивление которых при понижении температуры становится равным нулю. То есть, кусочки алюминия, олова или свинца при некоторых температурах вдруг начинают вести себя совершенно удивительным образом, а именно: выталкивать магнитные потоки. Это еще называется эффектом Мейснера.

Для того, чтобы сверхпроводники чувствовали себя сверхпроводниками, необходим жидкий азот. При комнатной температуре магнит лежит над сверхпроводником бесполезными грузом, и только если охладить его до чрезвычайно низкой температуры, начинаются чудеса: левитация и все такое.

Из этого экспериментального наблюдения делается вывод о существовании незатухающих токов внутри сверхпроводника, которые создают внутреннее магнитное поле, противоположно направленное внешнему.

Исполнитель эксперимента — Денис Мохов