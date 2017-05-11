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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы увидели волны в гигантском лавовом озере на спутнике Юпитера

10:4511.05.2017
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© NASAИзвергающийся вулкан на спутнике Юпитера ИоИзвергающийся вулкан на спутнике Юпитера Ио
© NASA

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Поверхность гигантского вулканического озера Локи на  поверхности Ио, самого вулканического мира Солнечной системы, будоражат две гигантских волны, сталкивающихся у острова в центре этого океана из магмы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Если Локи действительно является морем из лавы, то оно покрывает примерно в миллион раз больше места, чем типичные озера магмы на земле. Когда участки его верхних слоев остывают, они "тонут" на дно этого "моря", обнажая раскаленные слои магмы, в результате чего эти части озера становятся более яркими в инфракрасном диапазоне", — рассказывает Катрин де Клир (Katherine de Kleer) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Ио была открыта Галилеем в 1610 году вместе с тремя другими спутниками Юпитера — Европой, Ганимедом и Каллисто. Эта планета считается "чемпионом" по вулканической активности в Солнечной Системе. Сверхвысокая тектоническая активность Ио объясняется тем, что ее недра разогреваются под действием приливных сил, возникающих в результате гравитационного взаимодействия Ио, Юпитера и ее двух "соседей" — Европы и Ганимеда.

Извергающийся вулкан на спутнике Юпитера Ио
© NASA
Ученые: Юпитер "замораживает" атмосферу Ио каждые 42 часа

Несколько десятилетий назад астрономы обнаружили, что один из самых беспокойных регионов Ио, область Локи, на самом деле является не семейством вулканов или одним гигантским супер-вулканом, а своеобразным магматическим озером. Этот "лавоем" диаметром  в 200 километров скрыт под тонкой коркой из застывшей магмы и поэтому незаметен для наблюдателей на Земле, но его можно легко увидеть при помощи телескопов, работающих в инфракрасной части спектра.

Открытие и дальнейшие наблюдения за этим гигантским лавовым океаном заставили геологов спорить о том, почему его облик  периодически меняется. Часть ученых полагает, что лава периодически извергается в разных областях Локи, покрывая его свежим слоем раскаленных пород, а их оппоненты полагают, что изменчивый облик этого озера связана с наличием своеобразного круговорота лавы в его недрах.

Извергающийся вулкан на спутнике Юпитера Ио
© NASA
Астрономы сфотографировали озеро из лавы на Ио, спутнике Юпитера

Де Клир и ее коллеги доказали, что последняя гипотеза ближе всего к истине, воспользовавшись уникальным случаем  — в марте 2015 года Европа и Ио выстроились в ряд для наблюдателей на Земле, в результате чего тень Европы закрыла ее вулканическую соседку на непродолжительное время. Это позволило ученым очень точно замерить то, как много тепла вырабатывает Локи и другие вулканические области  на Ио, и понять, что движет подобными лавовыми озерами.

Как оказалось, по поверхности Локи "гуляют" две гигантских волны, которые заставляют застывшую корку на его поверхности ломаться и "тонуть" на дно озера, обнажая свежие слои горячей магмы. Эти волны идут вдоль северного и южного берегов Локи и встречаются в центре восточной части озера, где находится, как сейчас считают астрономы, небольшой остров из застывшей магмы.

Фрагмент геологической карты спутника Юпитера Ио
© USGS
Вулканы на спутнике Юпитера Ио находятся в "неправильном" месте

Что интересно, эти волны движутся с разной скоростью, что, как считают ученые, говорит о больших различиях в составе и свойствах магмы в северной и южной части Локи. Как считают де Клир и ее коллеги, это свидетельствует в пользу существования сложной системы "магмопроводов" под поверхностью Ио, о наличии которой говорили другие наблюдения за работой вулканов самой беспокойной луны Солнечной системы.

Проверить эту гипотезу можно будет только в 2021 году, когда Европа и Ио встретятся еще раз. В это же время НАСА планирует отправить к Ио зонд Io Volcano Observer, который достигнет планеты и приступит к изучению тайн ее недр ориентировочно в 2026 году.

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