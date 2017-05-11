Астрономы увидели волны в гигантском лавовом озере на спутнике Юпитера

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Поверхность гигантского вулканического озера Локи на поверхности Ио, самого вулканического мира Солнечной системы, будоражат две гигантских волны, сталкивающихся у острова в центре этого океана из магмы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Если Локи действительно является морем из лавы, то оно покрывает примерно в миллион раз больше места, чем типичные озера магмы на земле. Когда участки его верхних слоев остывают, они "тонут" на дно этого "моря", обнажая раскаленные слои магмы, в результате чего эти части озера становятся более яркими в инфракрасном диапазоне", — рассказывает Катрин де Клир (Katherine de Kleer) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Ио была открыта Галилеем в 1610 году вместе с тремя другими спутниками Юпитера — Европой, Ганимедом и Каллисто. Эта планета считается "чемпионом" по вулканической активности в Солнечной Системе. Сверхвысокая тектоническая активность Ио объясняется тем, что ее недра разогреваются под действием приливных сил, возникающих в результате гравитационного взаимодействия Ио, Юпитера и ее двух "соседей" — Европы и Ганимеда.

Несколько десятилетий назад астрономы обнаружили, что один из самых беспокойных регионов Ио, область Локи, на самом деле является не семейством вулканов или одним гигантским супер-вулканом, а своеобразным магматическим озером. Этот "лавоем" диаметром в 200 километров скрыт под тонкой коркой из застывшей магмы и поэтому незаметен для наблюдателей на Земле, но его можно легко увидеть при помощи телескопов, работающих в инфракрасной части спектра.

Открытие и дальнейшие наблюдения за этим гигантским лавовым океаном заставили геологов спорить о том, почему его облик периодически меняется. Часть ученых полагает, что лава периодически извергается в разных областях Локи, покрывая его свежим слоем раскаленных пород, а их оппоненты полагают, что изменчивый облик этого озера связана с наличием своеобразного круговорота лавы в его недрах.

Де Клир и ее коллеги доказали, что последняя гипотеза ближе всего к истине, воспользовавшись уникальным случаем — в марте 2015 года Европа и Ио выстроились в ряд для наблюдателей на Земле, в результате чего тень Европы закрыла ее вулканическую соседку на непродолжительное время. Это позволило ученым очень точно замерить то, как много тепла вырабатывает Локи и другие вулканические области на Ио, и понять, что движет подобными лавовыми озерами.

Как оказалось, по поверхности Локи "гуляют" две гигантских волны, которые заставляют застывшую корку на его поверхности ломаться и "тонуть" на дно озера, обнажая свежие слои горячей магмы. Эти волны идут вдоль северного и южного берегов Локи и встречаются в центре восточной части озера, где находится, как сейчас считают астрономы, небольшой остров из застывшей магмы.

Что интересно, эти волны движутся с разной скоростью, что, как считают ученые, говорит о больших различиях в составе и свойствах магмы в северной и южной части Локи. Как считают де Клир и ее коллеги, это свидетельствует в пользу существования сложной системы "магмопроводов" под поверхностью Ио, о наличии которой говорили другие наблюдения за работой вулканов самой беспокойной луны Солнечной системы.

Проверить эту гипотезу можно будет только в 2021 году, когда Европа и Ио встретятся еще раз. В это же время НАСА планирует отправить к Ио зонд Io Volcano Observer, который достигнет планеты и приступит к изучению тайн ее недр ориентировочно в 2026 году.