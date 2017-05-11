Сибирские ученые создали технологию ускорения роста кедра

КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Молодые ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета – опорного вуза Красноярского края (СибГАУ) разработали технологию ускоренного выращивания сибирского кедра, отличающегося повышенной урожайностью, сообщили в правительстве региона.

"Ученые пояснили, что технология заключается в отборе экземпляров сибирского кедра, способного образовывать крупные шишки в более короткие сроки. Затем данные экземпляры используются в качестве привоя для выращивания посадочного материала, в котором сохранён ценный генотип отобранных материнских деревьев. Таким образом, будущие саженцы отличаются ускоренным ростом и повышенной урожайностью", — говорится в сообщении.

По данным разработчиков, в результате селекционного отбора удалось получить эффективный посадочный материал для озеленения, садоводства, а также создания высокоурожайных плантаций.

"В результате пожаров, нашествий сибирского шелкопряда и самовольных рубок леса площади кедровых насаждений постепенно сокращаются. В свою очередь, для лесной отрасли как никогда актуальны перспективные методики для размножения ценного генотипа сибирского кедра, который формируется тысячелетиями в разнообразных природных условиях. Наша технология показала хорошие результаты: нам удалось вырастить привитые саженцы, которые на 20-30 лет быстрее начнут давать обильный урожай", – отметила руководитель проекта, доцент кафедры и селекции и озеленения СибГАУ Юлия Щерба.

В настоящее время разработчики завершают этап научно-исследовательских испытаний, в ходе которого происходит отбор наиболее ценных экземпляров на опытных плантациях. По завершению работ ученые подадут заявку на патент, а технология будет рекомендована для внедрения предприятиям края, выращивающим посадочный материал.