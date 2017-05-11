В Китае обнаружили древнюю гробницу возрастом более 1,4 тысячи лет

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Древняя гробница, возраст которой составляет более 1,4 тысячи лет, обнаружена в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, передает в четверг агентство Синьхуа.

Гробница была обнаружена в уезде Цзюйлу во время строительных работ. Длина гробница составляет почти 2,5 метра, ширина — 2,3 метра, высота — 2,5 метра. Внутри гробницы обнаружены восемь погребальных артефактов.

Сообщается, что найденная гробница относится ко времени династии Суй (581-618 годы нашей эры).