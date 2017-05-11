В Приморском океанариуме дельфины научились "рисовать" кисточками

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Два дельфина в Приморском океанариуме во Владивостоке научились "рисовать" на мольбертах, держа кисточку с гуашью, сообщает океанариум.

"В Приморском океанариуме живут и выступают 6 тихоокеанских афалин. Но самые творческие из них — дельфины Вася и Боня. Они звонко и мелодично поют, танцуют вальс, а совсем недавно парочка стала демонстрировать новый талант. Дельфины научились рисовать. Как настоящие художники они пишут картины на мольберте кисточками, которые предварительно тренер обмакивает в краску", — говорится в сообщении.

По данным океанариума, для "рисования" используют нетоксичную гуашь. Боня и Вася выводят линии, ставят точки, в их абстракциях можно разглядеть волны, морскую капусту, чаек, солнце и даже силуэты дельфинов.

"Это не самое сложное упражнение. Сначала нужно научить держать их кисточку, чтоб они ее не роняли. Потом показываешь рукой плавно движения, дельфины начинают водить следом головой. Затем добавляешь краски и подставляешь мольберт. Тут самое сложное — приучить, чтоб они сами по нему водили кисточкой", — говорит тренер афалин Аурика Кнаус. Все картины дельфинов дарят случайным зрителям.

"Боня и Вася по характеру абсолютно разные. Дельфин Вася общительный, нагловатый, бывает ленивым. Любит демонстрировать свое настроение. А вот Боня — девушка с характером, еще и жадненькая. Кидаешь мячи — она забирает оба. Не отдает Васе до тех пор, пока не наиграется", — рассказывает тренер.

На канале Приморского океанариума на YouTube опубликовано видео с процессом "рисования". Дельфины держат кисточку и делают мазки на бумаге, а тренеры за это поощряют их рыбой.