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РИА Наука
РИА Наука

Половина ледников в горах США была уничтожена глобальным потеплением

08:1011.05.2017
(обновлено: 08:30 11.05.2017)
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© Фото : lison M KoleszarВулкан Маунт-Худ в Скалистых горахВулкан Маунт-Худ в Скалистых горах
© Фото : lison M Koleszar

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Площадь ледников в Скалистых горах США на территории штата Монтана уменьшилась почти в два раза за последние 50 лет под действием глобального потепления, заявляют ученые из Геологической службы США.

"Сокращения в площади льда на всей территории горных национальных парков может радикально поменять жизнь водных экосистем в них, так как объемы воды, ее температура и время наступления паводков может резко измениться в ближайшее время. Конечно, не везде ситуация такая критическая, как в Монтане, но она просто иллюстрирует общий тренд, который характерен для всей территории США и всей планеты в целом", — заявил Эндрю Фонтейн (Andrew Fountain) из университета Портленда (США).

В последние годы климатологи активно обсуждают то, как экосистемы Земли будут реагировать на дальнейший рост среднегодовых температур, связанный с выбросами парниковых газов в атмосферу и увеличением концентрации СО2 до рекордно высоких значений за последний миллион лет.

Женщина проходит мимо карты на конференции по климату, 11 декабря 2015 года
© REUTERS / Stephane Mahe
Ученые: наблюдения за ледниками доказали реальность глобального потепления

Даже небольшие изменения в температурах лета и зимы, как показывают последние наблюдения, могут привести к радикальным перестройкам экосистем и более серьезным климатическим последствиям. К примеру, несколько лет назад экологи выяснили, что глобальное потепление спровоцировало нашествие жуков-короедов на леса Канады, что выкосило большие участки этих лесов и еще больше подняло температуры за счет того, что леса перестали охлаждать местность.

Фонтейн и его коллеги изучали масштабы изменений, которые произошли в самом уязвимом для глобального потепления уголке Земли – в горных ледниках в умеренном климатическом поясе. Для этого ученые собрали спутниковые и самолетные снимки 39 крупнейших горных ледников, расположенных на территории штата Монтана, и изучили то, как их площадь менялась с 1966 года по сегодняшний день. 

Ученые стоят у подножия ледника, убившего девятерых жителей Тибета
© Chinese Academy of Sciences/ Ohio State University.
Ученые винят глобальное потепление в катастрофе на Тибете

Помимо этого, ученые совершили несколько экспедиций в национальные парки, где находятся эти ледовые массивы, и сфотографировали их с тех же точек, где были сделаны фотографии этих ледников в 1960-1970 года, когда глобальное потепление только начало набирать свой ход.

Все эти фотографии и данные нарисовали неутешительную картину – в среднем, площадь ледников в горах Монтаны сократилась на 40%, фактически уменьшившись в два раза, а в некоторых случаях ледовые массивы сократились на 85% и почти полностью исчезли. Как отмечает Фонтейн, многие запасы горных льдов формально потеряли право называться "ледниками", так как их площадь стала меньше, чем 0,1 квадратных километра.

Поток талой воды на поверхности ледника в Гренландии
© Фото : Ian Joughin
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Как считают ученые, сокращение в площади этих льдов является наглядной демонстрацией того, что глобальное потепление существует и что его последствия можно увидеть уже сейчас. Дальнейшие наблюдения за судьбой этих ледников, по словам представителей Геологической службы США, помогут нам понять, насколько серьезными они будут.

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