Половина ледников в горах США была уничтожена глобальным потеплением

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Площадь ледников в Скалистых горах США на территории штата Монтана уменьшилась почти в два раза за последние 50 лет под действием глобального потепления, заявляют ученые из Геологической службы США.

"Сокращения в площади льда на всей территории горных национальных парков может радикально поменять жизнь водных экосистем в них, так как объемы воды, ее температура и время наступления паводков может резко измениться в ближайшее время. Конечно, не везде ситуация такая критическая, как в Монтане, но она просто иллюстрирует общий тренд, который характерен для всей территории США и всей планеты в целом", — заявил Эндрю Фонтейн (Andrew Fountain) из университета Портленда (США).

В последние годы климатологи активно обсуждают то, как экосистемы Земли будут реагировать на дальнейший рост среднегодовых температур, связанный с выбросами парниковых газов в атмосферу и увеличением концентрации СО2 до рекордно высоких значений за последний миллион лет.

Даже небольшие изменения в температурах лета и зимы, как показывают последние наблюдения, могут привести к радикальным перестройкам экосистем и более серьезным климатическим последствиям. К примеру, несколько лет назад экологи выяснили, что глобальное потепление спровоцировало нашествие жуков-короедов на леса Канады, что выкосило большие участки этих лесов и еще больше подняло температуры за счет того, что леса перестали охлаждать местность.

Фонтейн и его коллеги изучали масштабы изменений, которые произошли в самом уязвимом для глобального потепления уголке Земли – в горных ледниках в умеренном климатическом поясе. Для этого ученые собрали спутниковые и самолетные снимки 39 крупнейших горных ледников, расположенных на территории штата Монтана, и изучили то, как их площадь менялась с 1966 года по сегодняшний день.

Помимо этого, ученые совершили несколько экспедиций в национальные парки, где находятся эти ледовые массивы, и сфотографировали их с тех же точек, где были сделаны фотографии этих ледников в 1960-1970 года, когда глобальное потепление только начало набирать свой ход.

Все эти фотографии и данные нарисовали неутешительную картину – в среднем, площадь ледников в горах Монтаны сократилась на 40%, фактически уменьшившись в два раза, а в некоторых случаях ледовые массивы сократились на 85% и почти полностью исчезли. Как отмечает Фонтейн, многие запасы горных льдов формально потеряли право называться "ледниками", так как их площадь стала меньше, чем 0,1 квадратных километра.

Как считают ученые, сокращение в площади этих льдов является наглядной демонстрацией того, что глобальное потепление существует и что его последствия можно увидеть уже сейчас. Дальнейшие наблюдения за судьбой этих ледников, по словам представителей Геологической службы США, помогут нам понять, насколько серьезными они будут.