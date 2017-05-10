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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли в созвездии Рыб "беглую" полупланету-полузвезду

19:2510.05.2017
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© Копирайт - NASA/JPL-CaltechРисунок атмосферных слоев на коричневом карликеРисунок атмосферных слоев на коричневом карлике
© Копирайт - NASA/JPL-Caltech

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Астрономы нашли в созвездии Рыб необычный объект, занимающий промежуточное положение между планетами-гигантами и коричневыми карликами, неудавшимися звездами, говорится  в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

"Перевод SIMP0136 из числа коричневых карликов в элитный клуб "независимых" планет-гигантов, сбежавших от своих звезд, стало приятным открытием для нас. В прошлом мы уже находили намеки на существование погоды на этом объекте, еще тогда, когда мы считали его коричневым карликом, и его изучение поможет нам пролить свет на состав и поведение атмосферы на других экзопланетах", — объясняет Этьен Артиго (Ethienne Artigau) из университета Монреаля (Канада).

Коричневыми карликами, первые из которых были найдены в 1995 году, астрономы называют переходные объекты между звездами и планетами. Масса таких несостоявшихся звезд — менее 7% массы Солнца — слишком мала для возникновения термоядерной реакции в их недрах. Поэтому коричневые карлики постепенно угасают и охлаждаются.

Звезда-коричневый карлик спектрального класса Т
© NASA
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За последние годы ученые открыли ряд необычных черт коричневых карликов – наличие погоды на них, свинцовых и минеральных "облаков" и ряда других свойств, которые заставили многих астрономов считать, что они на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

Артиго и его коллеги выяснили, что граница между планетами и звездами является еще более размытой, изучив свойства, как считалось ранее, одного из самых холодных и необычных коричневых карликов – объекта SIMP0136 в созвездии Рыб. Он был открыт в 2006 году в одном из скоплений молодых звезд, родившихся примерно 200 миллионов лет назад на расстоянии в 20 световых лет от Земли.

Небольшое расстояние до этой звезды позволило астрономом очень точно измерить температуру его поверхности, просчитать его химический состав и раскрыть другие свойства, в том числе и намеки на существование сложных погодных условий в атмосфере SIMP0136. Все, как рассказывает Артиго, указывало на то, что SIMP0136 является необычно холодным и интересным коричневым карликом небольшой массы.

Восход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret
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Наблюдая за этим объектом в прошлом году, астрономы решили повторно измерить его массу и скорость движения по небосводу. Этим наблюдениям, как рассказывает Артиго, помогли "братья" этого карлика по скоплению, обладающие схожим возрастом и скоростью движения, но более яркие и удобные для изучения.

Результаты этих рутинных замеров оказались крайне неожиданными. Оказалось, что SIMP0136 находится ровно на границе между планетами-гигантами, подобными Юпитеру, и коричневыми карликами. Так, его масса всего в 12-13 раз больше, чем у крупнейшей планеты Солнечной системы, а радиус всего на 20% больше юпитерианского. Вместе с относительно низкой температурой поверхности – около 800 градусов Цельсия – все это не позволяет считать SIMP0136 "чистым" коричневым карликом.

Рисунок атмосферных слоев на коричневом карлике 2MASSJ22282889-431026
© Копирайт - NASA/JPL-Caltech
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Как считают ученые, эта полупланета-полузвезда сформировалась в компании другого светила, однако потом она была выброшена из системы, став своеобразной планетой-"изгоем". Подобные планеты особенно интересны астрономам, так как их излучение не "забивается" светом более ярких звезд, что позволяет точно определить состав их атмосферы, следить за движением крупных потоков воздуха в ней и раскрывать другие физические и химические тайны.

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