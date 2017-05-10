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РИА Наука
РИА Наука

Физики создали первую "растягиваемую" голограмму

16:2610.05.2017
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© Malek et al. / Nano Letters 2017Печать голограмм на растягивающемся материале открывает дорогу для голо-видеоПечать голограмм на растягивающемся материале открывает дорогу для голо-видео
© Malek et al. / Nano Letters 2017

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Американские физики создали первую голограмму, которую можно заставить плавно или резко менять свой облик, сжимая и растягивая ее, что открывает дорогу для создания "голо-видео", говорится в статье, опубликованной в журнале Nano Letters.

"Цветные версии наших голограмм могут иметь массу практических применений. В частности, их можно использовать в качестве основы для устройств виртуальной реальности, плоских трехмерных дисплеев и систем трехмерной оптической связи", — заявляют Стефания Малек (Stephanie Malek) из университета Пенсильвании (США) и ее коллеги.

Первые голограммы были получены венгерским физиком Денешом Габором в 1947 году, который изобрел этот термин и открыл принципы постройки таких изображений. Как правило, для записи голограмм используется луч лазера, отражающийся особым образом от объекта и формирующий его трехмерное изображение на фотопластинке или другой светочувствительной поверхности.

Голограф, созданный в лаборатории Ферми
© Фото : Reidar Hahn/Fermilab
Физики: опыт не подтвердил того, что Вселенная является голограммой

С тех пор голограммы и голографические изображения стали одной из главных "технологий будущего" фактически во всех научно-фантастических фильмах и литературе. В них голограммы чаще всего использовались для двух целей – систем трехмерной связи с "эффектом присутствия" и в качестве основы для продвинутой системы виртуальной реальности, способной "рисовать" в воздухе предметы и объекты произвольной формы, используя лазеры и силовые поля.

Несмотря на то, что этой идее уже почти 50 лет, на настоящий момент ученые не могут воплотить эту идею в реальность по одной простой причине – все современные голограммы, как и методики их "воспроизведения", являются статичными картинками, не способными хранить в себе больше одного кадра. Сегодня ученые активно ищут материалы, способные хранить в себе несколько голографических снимков и играть роль своеобразной голографической "пленки", не требуя при этом астрономических вычислительных ресурсов для декодирования изображения.

Трехмерные голограммы, записанные учеными внутрь алмазов
© Фото : Dhomkar et al./Science 2016
Физики научились "печатать" трехмерные голограммы внутри алмазов

Малек и ее коллеги создали первый материал такого типа, способный хранить в себе пока три монохромных кадра произвольного содержания. Он представляет собой пленку из гибкого кремнийорганического полимера, покрытого "лесом" из микроскопических столбиков из золота, особым образом взаимодействующих с лучом лазера, проходящим через пленку.

Если пленку растянуть, то тогда расположение столбиков поменяется, и голограмма переключится на следующий "кадр", причем это изменение произойдет или резко, или плавно, в зависимости от скорости растягивания пленки.

Трехмерные голограммы, которые можно пощупать пальцем
© Фото : Ochiai et al./Arxiv 2015
Японские физики создали голограммы, которые можно щупать руками

Используя эту технологию, ученые подготовили несколько "трехкадровых голо-фильмов", на одном из которых на трехмерный экран выводились различные смайлики, а в других – три разных геометрических фигуры, такие как треугольник, квадрат и пятиугольник. Дальнейшее совершенствование этой технологии и создание ее "полноцветной" версии, как считают Малек и ее коллеги, откроет дорогу для реализации мечты многих любителей фантастики.

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