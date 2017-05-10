Орбиту МКС скорректируют 18 мая

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют 18 мая для подготовки к посадке корабля "Союз МС-03", сообщили РИА Новости в среду в Центре управления полетами (ЦУП).

"Коррекция орбиты Международной космической станции запланирована 18 мая в 1.15 мск. Коррекция будет проводиться с помощью двигателей служебного модуля "Звезда", целью будет формирование баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03", — рассказал представитель ЦУП.

Посадка корабля запланирована 2 июня 2017 года. На Землю вернутся находящиеся на борту станции с 20 ноября 2016 года российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке. Прибывшая вместе с ними американка Пегги Уитсон задержится на МКС более чем на три месяца и вернется в составе экипажа корабля "Союз МС-04" с космонавтом "Роскосмоса" Федором Юрчихиным и астронавтом НАСА Джеком Фишером.

"Расстыковка планируется в 13.45 мск, а приземление спускаемого аппарата в 17.10 мск", — добавил собеседник агентства.