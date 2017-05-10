Вид на черную дыру из окон подмосковных дач

Существование черных дыр до сих пор надежно не доказано, но ученые все больше склоняются к тому, что они все-таки существуют. Как считают физики-теоретики, часы рядом с черной дырой должны показывать, что время замедляется, а все линейки демонстрировать растяжение пространства.

Это означает, что черная дыра искривляет вокруг себя геометрию пространства и времени. Вдали от черной дыры это искривление мало, а вблизи так велико, что лучи света могут двигаться вокруг нее по окружности. На данный момент учёными обнаружено около тысячи объектов во Вселенной, которые причисляются к чёрным дырам. Всего же, предполагают учёные, существуют десятки миллионов таких объектов. Разросшиеся очень большие чёрные дыры, по современным представлениям, образуют ядра большинства галактик. Наша планета находится на периферии галактики "Млечный путь". А что если бы мы располагались в центре? С точки зрения ученых и художников телестудии "Роскосмос", в этом случае мы видели бы вот такую картину растяжения "пространства-времени" из окон наших подмосковных дач.

Ролик производства телестудии "Роскосмос".