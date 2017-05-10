В Новосибирске нейрохирурги исправили патологию костей черепа у младенца

НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Нейрохирурги Биомедицинского центра имени Е.Н. Мешалкина из Новосибирска спасли трехмесячного ребенка с тяжелой врожденной патологией – деформированные кости черепа пришлось складывать заново, сообщает в среду пресс-служба клиники.
"Первым этапом… выполнили реконструктивную операцию: после выпиливания разделили обширные костные лоскуты на фрагменты, из которых заново сложили новую правильную форму черепа, создав достаточное резервное пространство для растущего мозга. Костные фрагменты закрепили специальными биодеградируемыми материалами, которые примерно через два года после установки рассасываются", — приводятся в сообщении слова врача-нейрохирурга Вячеслава Кобозева.
В Биомедицинском центре отметили, что краниосиностоз, который бывает примерно у одного новорожденного на тысячу, важно диагностировать как можно раньше, это дает больше шансов на успешный исход операции. Оптимальным для операции считается возраст пять-десять месяцев, когда у ребенка полнее и быстрее заживают остаточные костные дефекты. Новосибирские нейрохирурги из-за прогрессирования внутренней гидроцефалии выполнили операцию в три месяца. "Это первая в практике нейрохирургического отделения Биомедицинского центра операция по поводу краниосиностоза, проведенная ребенку столь небольшого возраста", — отметили в пресс-службе.