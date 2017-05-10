В Новосибирске нейрохирурги исправили патологию костей черепа у младенца

НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Нейрохирурги Биомедицинского центра имени Е.Н. Мешалкина из Новосибирска спасли трехмесячного ребенка с тяжелой врожденной патологией – деформированные кости черепа пришлось складывать заново, сообщает в среду пресс-служба клиники.

В Центре пояснили, что новорожденному мальчику в две недели был поставлен диагноз "сагиттальный краниосиностоз с правосторонней лобной плагиоцефалией". Другими словами это асимметрия черепа, связанная с преждевременным зарастанием одного или нескольких черепных швов, приводящее к деформации черепа, которая препятствует нормальному развитию головного мозга. У мальчика также выявили ряд сопутствующих заболеваний, среди которых внутренняя гидроцефалия – заболевание головного мозга, характеризующееся избыточным накоплением спинномозговой жидкости.

"Первым этапом… выполнили реконструктивную операцию: после выпиливания разделили обширные костные лоскуты на фрагменты, из которых заново сложили новую правильную форму черепа, создав достаточное резервное пространство для растущего мозга. Костные фрагменты закрепили специальными биодеградируемыми материалами, которые примерно через два года после установки рассасываются", — приводятся в сообщении слова врача-нейрохирурга Вячеслава Кобозева.

Вторым этапом, с промежутком в пять дней, хирурги провели шунтирование сосудов головного мозга, направленное на лечение внутренней гидроцефалии. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Хирурги совершили серьезную коррекцию формы головы, благодаря чему созданы комфортные условия для развития головного мозга, и компенсировали гидроцефалию. Мальчика с мамой выписали домой, сообщили в клинике.

В Биомедицинском центре отметили, что краниосиностоз, который бывает примерно у одного новорожденного на тысячу, важно диагностировать как можно раньше, это дает больше шансов на успешный исход операции. Оптимальным для операции считается возраст пять-десять месяцев, когда у ребенка полнее и быстрее заживают остаточные костные дефекты. Новосибирские нейрохирурги из-за прогрессирования внутренней гидроцефалии выполнили операцию в три месяца. "Это первая в практике нейрохирургического отделения Биомедицинского центра операция по поводу краниосиностоза, проведенная ребенку столь небольшого возраста", — отметили в пресс-службе.