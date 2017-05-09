Российские космонавты поздравили с Днем Победы с борта МКС

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции (МКС) и призвали сохранять Землю, их видеообращение во вторник опубликовано на сайте госкорпорации.

"Мы вспоминаем тех, кто погиб, и тех, кто победил, и преклоняемся перед подвигами миллионов героев. Война вошла в жизнь каждой семьи Советского Союза, в каждый город, в каждую деревню, практически в каждый дом. Но мы справились, мы пережили войну, восстановили страну и стали еще сильнее и сплоченнее. И сейчас, через 72 года после Победы, мы помним каждого", — сказал Новицкий.

Как отметил Юрчихин, современный мир меняется, становится все более прозрачным, чему способствуют новые технологии, новые принципы взаимодействия, социальные сети, путешествия.

"Наш мир огромен и открыт. И это налагает на нас особенные обязательства — обязательства дружбы, добрососедства, взаимопомощи, как у нас на Международной космической станции. Отсюда из космоса видно, какая красивая и одновременно какая хрупкая наша планета. Мы с вами должны сделать так, чтобы наши дети и наши внуки, многие поколения после них жили счастливо, без войн, бережно сохраняя Землю", — подчеркнул космонавт.

Как отметили в Роскосмосе, Новицкий присоединился к акции "Бессмертный полк". На странице госкорпорации в микроблоге Twitter опубликована фотография космонавта на борту МКС с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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