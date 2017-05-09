Китайские хирурги провели операцию по разделению сиамских близнецов

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китайские хирурги провели успешную операцию по разделению трехмесячных сиамских близнецов, пишет во вторник газета Shanghai Daily.

Сообщается, что операция была проведена в понедельник в одной из детских больниц Шанхая.

Девочки появились на свет 9 февраля, когда их мать находилась на 34-й неделе беременности. После этого близнецы находились в отделении интенсивной терапии. Врачи установили, что у детей срослась печень и желудок.

Операция длилась час, еще час медикам понадобился, чтобы зашить раны. Врачи дают положительный прогноз на будущее детей.