Геологи: жизнь на Земле зародилась на суше, а не в океане

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Ученые обнаружили в Австралии одни из самых древних следов жизни, сформировавшиеся в окрестностях горячих гейзеров на суше примерно 3,5 миллиарда лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Схожая структура отложений формации Дрессер и пород у современных гейзеров говорит о том, что древние горячие источники не сильно отличались по своему облику и свойствам от их современных "наследников". Нечто похожее могло происходить и на Марсе, и нам следует сосредоточить поиски жизни на его поверхности, изучая подобные отложения", — заявила Тара Джокич (Tara Djokic) из университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

В последние годы все большее количество эволюционистов-биологов приходит к мысли о том, что жизнь могла зародиться не в океанах Земли, а на поверхности суши, в озерах и у жерл гейзеров и вулканов. В пользу этого говорит то, что на суше присутствовал ряд критически важных элементов, в том числе молибден, бор и азот, которых было крайне мало в "супе" первичного океана. О том же говорят генетики, недавно воскресившие геном "Луки", микроба-предка всей жизни на Земле.

© Djokic et al. / Nature Communications 2017 Породы формации Дрессер, где были найдены следы древнейшей сухопутной жизни © Djokic et al. / Nature Communications 2017 Породы формации Дрессер, где были найдены следы древнейшей сухопутной жизни

Джокич и ее коллеги нашли первые "вещественные" доказательства в пользу этой гипотезы, проводя раскопки на западе Австралии, где залегают породы формации Дрессер, сформировавшиеся примерно 3,48 миллиарда лет назад, в предполагаемую эпоху зарождения жизни на Земле.

Регион Пилбара, где находятся эти залежи, был одним из самых мощных очагов вулканизма на Земле в ту эпоху. Большая часть его вулканов и гидротермальных источников находилась под водой, однако часть из них, как рассказывает Джокич, находилась на суше. Геологи уже находили следы микробов в "подводных" отложениях Пелибары, но не пытались искать их на суше, которая, как считали ученые, будет заселена только через три миллиарда лет.

Оказалось, что в этом они ошибались – команда Джокич нашла множество следов микробов в двух разных отложениях так называемых "гейзеритов" – горных пород, формирующихся в воде гейзеров и горячих источников. Внутри них ученые нашли отпечатки микробов, пириты и минералы, формирующиеся только внутри или при присутствии живых организмов, а также следы пузырьков газа, для возникновения которых нужны бактериальные белки и другие полимерные молекулы.

В целом, как отмечают геологи, эти отложения ничем не отличаются от тех, которые возникают в современных горячих источниках и гейзерах в Йеллоустонском парке и в других областях вулканической активности. Соответственно, можно говорить о том, что сухопутные гейзеры и вулканические "ручьи" действительно могли быть одним из первых прибежищ жизни на Земле, а также и на других планетах, таких как Марс, где такие условия существовали в прошлом.