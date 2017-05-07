Визитка для инопланетян: как выглядит Земля в радиодиапазоне?

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Анна Урманцева.

Фарадей – Максвелл — Герц – Попов – радио. Эта цепочка показывает, как фундаментальная наука переходит в прикладную. Перелом произошел именно между Герцем и Поповым. В 1888 году, Генрих Герц стоял у доски и объяснял свою новую работу "О лучах электрической силы". "И что же дальше?" — спросил его один из студентов. Герц пожал плечами и ответил: "Я предполагаю — ничего".

А уже через 7 лет у доски стоял российский физик Александр Попов, демонстрируя беспроводную удалённую регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии, и элементарный радиоприёмник собранный им. Это было 7 мая, — именно в этот день мы ежегодно отмечаем профессиональный праздник "День радио".

"Эпоха радио" – так назовут время в которое мы живем через несколько лет. Радио, телевидение, навигаторы, радары, мобильные телефоны – все, что передает и получает информацию, работает сейчас на радиоволнах. Вернее так: работало! А теперь "эпоха радио" постепенно кончается. Передавать информацию оказалось дешевле по оптоволокну, а на Луну можно закинуть картинку с помощью лазера. Кроме того, идут эксперименты по налаживанию квантовой связи. Но, начиная с начала ХХ века и по 80-е годы, радиовышек, телевизионных станций, военных радаров становилось все больше и больше. Поэтому ученые-астрономы, ищущие разумную жизнь во Вселенной, абсолютно справедливо считают, что, если нас и заметят инопланетяне, — то именно в радиодиапазоне.

Ведь планета наша очень тусклая, рядом с ярким Солнцем она практически не видна. Однако на небо можно смотреть с помощью телескопов, регистрирующих только определенный тип волн: гамма, рентгеновские, радио, — картина ночного неба может кардинально измениться! Если огромное Солнце не будет чем-то возмущено (а это бывает довольно редко), — то на первый план выходит маленькая планетка рядом с тусклой звездой. И эта планета – наша Земля, имеющая сильные источники радиоволн: телевизионные вышки и военные радары.

Военный радар стреляет сильно, но узким пучком, как лазерная указка. А телевизионный сигнал идет во все стороны, как свет от лампочки.

Поясняет астроном Владимир Сурдин, доцент физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга:

"Расчеты показывают, что телевизионные наши передачи можно засечь с расстояния 50-100 световых лет, не больше. Это область, содержащая миллион ближайших звезд. И то, они не смогут увидеть картинку, но зато будут слышать звук. К сожалению, только с Луны можно смотреть телевизор, а дальше уже нет. Но зато разумные существа вполне будут способны понять, что получают искусственный, то есть, несущий сигнал. А вот сигнал военного радара можно принять с другого конца галактики – это 100 000 световых лет от нас".

У искусственных электромагнитных сигналов есть одно преимущество: они создаются в очень узком диапазоне частот. Это как птичка, которую мы слышим сквозь шум леса, не смотря на то, что деревья огромные и перемещают массу воздуха. Если смотреть на солнечную систему с помощью радиоприемника, выделяющего конкретную длину волны, как мы это делаем, когда настраиваемся на определенную станцию, — мы можем услышать Землю, не смотря на то, что рядом с ним находится гигантский источник электро-магнитного шума в виде Солнца. А если смотреть с помощью радиоприемника на человека, он тоже будет "фонить", как в рентгеновском и инфракрасном диапазонах.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Человек и его излучение в разных диапазонах. © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Человек и его излучение в разных диапазонах.

Как же выглядит наша вращающаяся Земля в радиодиапазоне? Мощное излучение из Японии, потом – из Китая, потом долгое время тишина и, начиная с Москвы, — все европейские страны светятся в радиолучах. Потом опять долго время тишина, так как идет Атлантический океан, и опять мощное свечение: США и Мексика. Перепутать такой искусственный сигнал с чем-то другим довольно трудно.

"Мы, — то есть человечество, — уже несколько лет принимаем такие сигналы из космоса. Этакие короткие резкие импульсы, которые прибыли из неизвестного источника, расположенного в 5,5 миллиардах световых лет от нас. Пока мы не знаем, что это такое. Зафиксировали их австралийские и американские радиоастрономы. Одна из совершенно серьезно рассматриваемых гипотез, объясняющих эти вспышки, – военные радары чужих цивилизаций", — говорит астроном Владимир Сурдин.