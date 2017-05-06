Ракета-носитель "Чанчжэн-5" доставлена на космодром Вэньчан

ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Самая мощная китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход-5") доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайнань для предстоящего пуска нового телекоммуникационного спутника.
В середине апреля Китай произвел успешный пуск первого из шести телекоммуникационных спутников серии "Шицзянь" для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте. Тогда с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" был запущен спутник "Шицзянь-13".
В середине февраля сообщалось, что Китай планирует в 2017 году осуществить запуск шести телекоммуникационных спутников для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах.
"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используется жидкий кислород и жидкий водород.