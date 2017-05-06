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РИА Наука
РИА Наука

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" доставлена на космодром Вэньчан

06:4006.05.2017
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© AFP 2017 / Fred DufourКосмодром Вэньчан, Китай. Архивное фотоКосмодром Вэньчан, Китай. Архивное фото
© AFP 2017 / Fred Dufour

ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Самая мощная китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход-5") доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайнань для предстоящего пуска нового телекоммуникационного спутника.

Старт ракеты Falcon 9 со спутником EchoStar 23 со стартовой площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. 16 марта 2017
© Flickr / SpaceX
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Как сообщили агентству Синьхуа в субботу в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), ракета-носитель благополучно доставлена на космодром, начинается ее подготовка к пуску спутника "Шицзянь-18" (Shijian-18), запланированному на июнь. Предстоящий пуск станет вторым для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5".

В середине апреля Китай произвел успешный пуск первого из шести телекоммуникационных спутников серии "Шицзянь" для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте. Тогда с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" был запущен спутник "Шицзянь-13".

В середине февраля сообщалось, что Китай планирует в 2017 году осуществить запуск шести телекоммуникационных спутников для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах.

Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал. Архивное Фото.
© NASA / Mike Deep
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Как заявил ранее руководитель департамента телекоммуникационных спутников Китайской академии космических технологий (CAST) Чжоу Чжичэн, запуск шести новых телекоммуникационных спутников в этом году позволит улучшить перспективы создания спутниковой мобильной связи для Китая.

"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используется жидкий кислород и жидкий водород.

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