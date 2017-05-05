Ученые выяснили, как различается работа генов у мужчин и женщин

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Израильские генетики проследили за активностью всех генов в организме мужчин и женщин и пришли к выводу, что работа примерно 6,5 тысяч из них различается, сообщает пресс-служба Института науки Вейцманна.

"Что интересно, чем более "однополым" был тот или иной ген, тем меньше он подвергался действию естественного отбора, и это особенно сильно проявлялось среди "мужских" генов. Это может быть связано с тем, что самки млекопитающих могут произвести ограниченное число потомства, тогда как плодовитость самцов ничем не ограничена. Выживание вида в большей степени зависит от "качества" генов самки, чем самца, и поэтому гены последних отбираются не так тщательно", — рассказывает Моран Гершони (Moran Gershoni) из Института науки Вейцманна в Реховоте (Израиль).

Как рассказывает Гершони, и мужчины, и женщины, обладают фактически одинаковой ДНК, за исключением небольшой "мужской" Y-хромосомы, присутствующей только у мужчин и содержащей в себе относительно небольшое число "рабочих" генов. Недавние опыты на мышах показывают, что полноценный мужской организм можно вырастить и без нее, перенеся всего два гена из Y-хромосомы в другую часть генома.

Несмотря на это, работа организма представителей сильного и слабого полов кардинально отличается. К примеру, многие болезни, такие как гипертония, рассеянный склероз или бесплодие, гораздо чаще поражают женщин, чем мужчин, а аутизм является типично "мужской" проблемой.

Изучая несколько случаев бесплодия в прошлом, Гершони и его коллега Шмуэль Питроковский заинтересовались, почему подобные болезни, во многом обусловленные генетическими факторами, встречаются гораздо чаще, чем следует из теории эволюции.

Для ответа на этот вопрос ученые взяли пробы крови и тканей тела у 550 мужчин и женщин, расшифровали их ДНК и проанализировали, какие гены были активными в разных клетках их организма.

Как оказалось, достаточно весомая часть генов – около четверти от известного нам набора участков ДНК, кодирующих белки — работала совершенно по-разному в организме мужчин и женщин.

Львиная доля из них, около шести тысяч генов, была связана с работой всего одного типа ткани – грудей и молочных желез. Большая часть остальных генов также была связана с работой одного органа, и лишь три десятка генов влияли на работу сразу шести и более тканей. Что интересно, некоторые гены, расположенные на женской X-хромосоме, гораздо более активны в организме мужчин, чем женщин. Однозначного объяснения этому пока нет.

Отличия в работе примерно сотни генов, связанных с сердцем, сосудами, жировой тканью и другими жизненно важными органами, могут объяснять, как считают ученые, разницу в предрасположенности к болезням. К примеру, ген NPPB, отвечающий за защиту сердца от инфарктов и круговорот кальция, был особенно активен в теле молодых девушек, но резко снижал свою активность при наступлении менопаузы. Подобное поведение этого участка ДНК объяснеят, почему женщины в возрасте чаще страдают от остеопороза и проблем с сердцем.

Аналогичным образом, другие гены были более активны в мозге женщин, чем мужчин, что может объяснять, почему последние чаще страдают от болезни Паркинсона, чем представительницы слабого пола. Дальнейшее изучение этих генов, как надеются ученые, поможет понять, как различается работа организма мужчин и женщин и разрабатывать методики лечения болезней с учетом этих особенностей.