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РИА Наука
РИА Наука

Археологи наши в Египте древнейший кладбищенский сад

14:1005.05.2017
02090
© CSIC CommunicationsПервый древнеегипетский похоронный сад, открытый в ЛуксореПервый древнеегипетский похоронный сад, открытый в Луксоре
© CSIC Communications

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Испанские археологи нашли на территории Луксора древнейший примогильный сад, построенный рядом с входом в гробницу одного из первых правителей объединенного Древнего Египта, сообщает пресс-служба Национального исследовательского совета Испании.

"Растения, которые росли в этом саду, имели символическое значение для древних египтян и многие из них могли использоваться в похоронных ритуалах. Поэтому изучение этого сада может рассказать нам о том, во что верили египтяне, и какой была их культура и общество в то время, когда Фивы стали столицей объединенного Нижнего и Верхнего Египта", — рассказывает Хосе Галан (Jose Galan), один из участников раскопок.

Как рассказывают ученые, о существовании подобных кладбищенских садов они знали давно – их упоминания часто встречаются в древнеегипетских хрониках, а изображения этих "огородов" можно встретить на стенах многих гробниц. Тем не менее, до настоящего времени археологам ни разу не удавалось найти развалины или следы подобного сада, и понять, что в нем росло.

Гробница писца по имени Хонсю в Луксоре
© Фото : Luxor Times
Археологи нашли в Луксоре гробницу писца величайших фараонов Египта

Проводя раскопки в окрестностях гробниц фараонов 12 династии, выточенных в скалах в некрополе Дра Абу эль-Негга на западном берегу Нила неподалеку от развалин Фив, Галан и его соратники обнаружили первый подобный сад, построенный примерно четыре тысячи лет назад.

Он представляет собой небольшой дворик размерами в три на два метра, разделенный на небольшие "кадки" площадью в 30 квадратных сантиметров. В каждой такой кадке, как предполагают ученые, росли разные виды овощей и цветов, имевших особое значение для древних египтян и их представлений о жизни в загробном мире.

"К примеру, мы уже знаем, что пальмы, сикоморы и авокадо были символом воскрешения и вечной жизни. Капуста, аналогичным образом, могла быть символом плодородия и возвращения к жизни. Сейчас мы изучаем семена, которые нам удалось найти в этом саду, и пытаемся понять, можно ли их определить виды растений, оставивших их", — продолжает Галан.

Гробница Тутанхамона в Египте. Архивное фото
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Археологи нашли в Египте 12 новых гробниц времен Хатшепсут и Нефертити

Рядом с этой "делянкой", как показали дальнейшие раскопки, росло фруктовое дерево, под которым находилась специальная чашка для жертвоприношений, и небольшая часовня, внутри которой находилось несколько обелисков и могил менее знатных обитателей Фив того времени. Этот комплекс, как показал изотопный анализ, был построен заметно позже, чем сад, во времена 13 династии, примерно 3800 лет назад.

Изучение этого сада и найденных в нем артефактов, как надеется ученый, поможет нам понять, во что верили древние египтяне, какую роль в их вере играли растения и природа и раскрыть загадку появления столь больших и плотных захоронений, как Дра Абу эль-Негга и прочие некрополи в окрестностях современного Луксора.

© CSIC CommunicationsПервый древнеегипетский похоронный сад, открытый в Луксоре>
© CSIC Communications
Первый древнеегипетский похоронный сад, открытый в Луксоре>

 

 

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