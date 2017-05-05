С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Ракета-носитель Ariane 5 со спутниками на борту в ночь на пятницу успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт ракеты состоялся в 18.51 местного времени (00.51 мск).

Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух телекоммуникационных спутников SGDC и KOREASAT-7. Эти спутники стали, соответственно, 555-м и 556-м, которые вывела на орбиту компания Arianespace.

SGDC — бразильский государственный геостационарный спутник связи, предназначенный для обеспечения безопасной связи и интернет-доступа вооруженным силам и правительственным организациям страны. В свою очередь, спутник KOREASAT-7 — геостационарный спутник связи Южной Кореи.

Ожидалось, что запуск спутников состоится в конце марта, однако продолжительные забастовки во Французской Гвиане привели к приостановлению полетов с космодрома Куру.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.