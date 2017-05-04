Мощнейший в мире рентгеновский лазер XFEL произвел первый "выстрел"

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Участники коллаборации XFEL, мощнейшего рентгеновского лазера Европы, заявили о первом успешном включении излучателя и выработке первых мощных пучков рентгеновского лазерного излучения, сообщает пресс-служба Немецкого синхротронного центра DESY.

"Первый европейский рентгеновский лазер наконец-то ожил! Первые пучки рентгеновских волн были созданы сегодня при помощи самого продвинутого и мощного линейного ускорителя частиц в мире, и они открыли новую страницу в истории науки Европы. XFEL поможет нам заглянуть внутрь молекул внутри новых материалов, лекарств и поможет раскрыть тайны биохимических реакций", — заявил Гельмут Дош (Helmut Dosch), председатель правления DESY.

В 2007 году Германия и ряд европейских стран приняли решение о постройке мощнейшего рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL, который позволит ученым наблюдать за движением молекул в режиме реального времени, получать высококачественные фотографии живых клеток и прикоснуться к самым малым тайнам природы.

Стоимость проекта XFEL оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро, в нем участвуют 12 стран. Россия присоединилась к проекту в июле 2009 года. РФ ранее заявила, что выделит на проект 306,4 миллиона евро. Российские власти вложили в 2014-2016 годах в проект около 6,5 миллиарда рублей.

Ключевая часть ускорителя, так называемый инжектор электронов, была создана при активном участии российских ученых, отвечавших за улучшение качества вырабатываемых им пучков. Благодаря российским приборам и физикам, этот показатель превысил ожидания ученых примерно на 40%.

Сгустки электронов, которые вырабатывает инжектор, чью работу физики проверили еще летом прошлого года, попадают в так называемое "метро" – шахту линейного ускорителя длиной в 2,1 километра. Двигаясь через изгибы этого тоннеля, "рои" частиц вырабатывают пучки фотонов высокой энергии, представляющих собой импульсы рентгеновского лазера. Работа этой части ускорителя была успешно проверена в апреле этого года.

Сегодня специалисты DESY и их российские коллеги провели первый пробный пуск всего XFEL и получили тончайшие пучки рентгеновского лазерного излучения, в миллион раз более яркие, чем свет других мощных источников когерентного излучения.

На настоящий момент XFEL вырабатывает всего один импульс в секунду, однако к официальному открытию лазера в сентябре этого года он будет "стрелять" со скоростью 27 тысяч раз в секунду, что позволит биологам и химикам раскрыть самые недоступные тайны живого и неживого мира.