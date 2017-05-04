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РИА Наука
РИА Наука

Власти США разрешили ученым проверить ГМО-водоросли в полевых условиях

15:4904.05.2017
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© REUTERS / China Daily Зеленые водоросли на побережье в Циндао, КитайЗеленые водоросли на побережье в Циндао, Китай
© REUTERS / China Daily

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Американские ученые завершили первые "полевые" испытания трансгенных водорослей, санкционированные экологическими ведомствами США. Эти опыты показали, что ГМО-водоросли могут успешно жить в дикой среде и при этом не уничтожать "нормальные" растения, говорится в статье, опубликованной в журнале Algal Research.

"Биомасса, производимая водорослями, может стать ключом к решению многих проблем для обеспечения устойчивого развития Земли. Мы в данном отношении не отличаемся от наших коллег, делающих сельскохозяйственные культуры более плодовитыми и жизнеспособными при помощи точечной генной инженерии уже несколько десятилетий", — рассказывает Стивен Мэйфилд (Stephen Mayfield) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Зеленые захватчики

Вопреки общепринятым представлениям, морские и пресноводные водоросли, а не деревья и остальные сухопутные растения, являются настоящими "легкими Земли", производящими большую часть кислорода, потребляемого остальными формами жизни. Помимо воздуха, водоросли снабжают все морские организмы питательными веществами, преобразуя  углекислоту и энергию Солнца в сахара и другие "съедобные" вещества.

Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков. Архивное фото
© Fotolia / Alex_Traksel
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По словам Мэйфилда, многие ученые всерьез рассматривают возможность использования уже существующих и синтетических видов водорослей для обеспечения человечества пищей и нутриентами, так как число людей уже в этом веке может превысить ту отметку, которую могут поддерживать сухопутные экосистемы Земли.

Все эти проблемы, как отмечает ученый, можно решить, если создать новый вид водорослей, комбинирующий в себе лучшие черты сразу нескольких видов планктона. На сегодняшний день биологи создали несколько подобных "супер-водорослей" в лаборатории, однако их проверка в "полевых" условиях была запрещена властями США.

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© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Запрет на подобные испытания был связан с тем, что такие генно-модифицированные организмы могут гораздо легче "сбежать", попасть в природные экосистемы и уничтожить обычных водорослей, не имеющих подобной плодовитости и живучести.

Призрак Мальтуса

Научная команда Мэйфилда является создателем одного из таких штаммов водорослей, прародителем которого являются пресноводные хлорококки Acutodesmus dimorphus. Представителей этих водорослей можно увидеть фактически в любом водоеме и даже на поверхности стволов деревьев и сырых стенах деревянных домов.

Ученые внесли всего две модификации в геном этих водорослей – они "научили" их производить больше жира, чем их дикие сородичи, и заставили их светиться зеленым светом при облучении ультрафиолетом, что облегчает поиск "сбежавших" клеток Acutodesmus dimorphus.

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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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После длительных переговоров с Американском агентством по охране окружающей среды (EPA), главным экологическим ведомством США, Мэйфилд и его колеги получили возможность выпустить эти водоросли "на волю" и проверить, выживут ли они в природных условиях на протяжении двух месяцев.

Для их проведения ученые выкачали несколько сотен литров воды из четырех близлежащих природных озер, не удаляя оттуда живущий там планктон и микробов, и поместили эту воду в четыре больших чана, расположенных под открытым небом.  Добавив туда ГМО-версию Acutodesmus dimorphus, биологи следили за тем, как быстро размножались эти водоросли и не пытались ли они сбежать из этих искуственных "озер" в другие водоемы вместе с порывами ветра или другими природными процессами.

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© Фото : Sher Afzal Khan, Max Planck Institute for Chemical Ecology
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Эти опыты показали, что ГМО-водоросли могут быстро расти в природных условиях, но при этом они не мешают жизнедеятельности других видов растительности и не пытаются "выжить" их из тех же водоемов, где они сами растут. Как правило, Acutodesmus dimorphus не выигрывали, а проигрывали в конкурентной борьбе с дикими видами планктона, что ставит под сомнение возможность их быстрого распространения по природным экосистемам в случае побега.

Как надеется Мэйфилд, результаты этих опытов, проведенных под надзором экспертов EPA, сделают организацию других экспериментов с трансгенными водорослями более простой и осуществимой задачей, и приблизит нас к окончательному избавлению от голода на Земле.

© Фото : UC San DiegoЧаны с ГМО-водорослями, которые ученые выращивали под открытым небом
© Фото : UC San Diego
Чаны с ГМО-водорослями, которые ученые выращивали под открытым небом
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