МГУ создаст группировку спутников для мониторинга космических угроз

САМАРА, 4 мая — РИА Новости. МГУ им. Ломоносова рассчитывает создать группировку спутников для контроля космических угроз за 3-5 лет, сообщил журналистам в четверг профессор научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына университета Сергей Свертилов.

"Тот опыт, который мы получили в результате работы на спутнике "Ломоносов", позволил нам выступить с инициативой создания группировки. Если будут выделены средства, мы рассчитываем создать эту группировку достаточно быстро — в течение 3-5 лет. Главной ее задачей мы сформулировали "контроль космических вызовов и угроз", — сообщил Свертилов.

По его словам, группировка будет создана как минимум из трех космических аппаратов. Планируется, что один будет создан на базе спутника "Ломоносов" и еще два на базе малых спутников, таких как "Аист" или "Татьяна". Как отметил Свертилов, благодаря группировке будет создан так называемый "космический патруль".

Группировка спутников сможет отслеживать те явления, связанные с радиацией в околоземном пространстве и астероидной опасностью, а также смогут наблюдать за экстремальными процессами в верхних слоях атмосферы Земли.

Научный космический аппарат (КА) "Михайло Ломоносов" создан по заказу МГУ имени Ломоносова в АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты.

Кроме того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли. Космический аппарат был запущен в апреле 2016 года с космодрома Восточный.