НАСА опубликовало видео первого "нырка" Кассини в атмосферу Сатурна

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Участники команды "Кассини" обнародовали первую детальную видеозапись пролета "Кассини" через верхние слои атмосферы Сатурна, которую камеры зонда получили во время первого "нырка" зонда через промежуток между кольцами и планетой, сообщает НАСА.

"Эти снимки великолепны, но мы не использовали все возможности камеры и использовали достаточно консервативные настройки. Мы проведем аналогичные наблюдения 28 июня, и, как я считаю, мы получим еще более красивые и интересные с научной точки зрения снимки", — заявил Эндрю Ингерсолл (Andrew Ingersoll) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

Недавно "Кассини" официально начал заключительную фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном 22 апреля этого года. Сближение с этим спутником Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их "властелином".

На прошлой неделе "Кассини" совершил первый подобный пируэт, максимально тесно сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты зонда НАСА развернуло главную антенну "Кассини" таким образом, что она стала своеобразным "щитом", защищающим космический аппарат от ударов пылинок и микроастероидов.

Во время этого пролета камеры зонда, как рассказывает Ингерсолл, работали фактически непрерывно, и получали снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна на протяжении часа. Специалисты НАСА выбрали самые удачные фотографии "Кассини" и скомпоновали их в короткий видеоролик, демонстрирующий то, что "видел" зонд во время первого контакта с планетой-гигантом.

Главной "звездой" этого короткометражного фильма стал знаменитый шестиугольный ураган на северном полюсе Сатурна, снимки которого "Кассини" еще не получал со столь высокой точностью. Эти фотографии, как отмечают планетологи, уже поменяли их представления о том, как устроен и ведет себя этот гигантский шторм.

"Я был удивлен тем, что "стенки" этого шестиугольника и центральная воронка урагана на полюсе планеты имеют столь четкие границы. Что-то, что мы пока не знаем, удерживает слои на разных широтах от смешивания, благодаря чему границы между ними остаются четкими", — добавляет Кунио Сайянаги (Kunio Sayanagi) из Хэмптоновского университета (США).

Подобные открытия стали возможны благодаря тому, что в момент подготовки этого видеоролика зонд находился на расстоянии всего в 6700 километров от поверхности облаков Сатурна. Это позволило камерам "Кассини" видеть даже самые небольшие структуры в атмосфере планеты-гиганта, чьи размеры составляли всего 800 метров.

Следующий пролет "Кассини" через дыру между кольцами и планетой состоится в День победы, 9 мая, в 9 часов утра по Москве. Во время этого пролета зонд попытается заглянуть в недра Сатурна и найти гравитационные аномалии внутри них, "просветит" кольца планеты при помощи радиоволн, а также получит снимки Титана с большого расстояния и измерит температуру его облаков.