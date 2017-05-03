Геологи нашли следы двух "великих потопов" в Южной Америке

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Открытие останков акулы в Амазонии помогло ученым доказать, что Южная Америка пережила два "великих потопа" в последние 23 миллиона лет, в ходе которых весь север континента становился дном океана, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Следы пыльцы в этих отложениях ясно указывают на существование двух периодов времени, когда океаническая вода из Карибского залива затапливала северо-западную часть Амазонии. Геологи давно спорят о характере пород в этом регионе, и нам удалось доказать, что они возникли на дне океана и что эти "потопы" длились недолго", — заявил Карлос Харамилло (Carlos Jaramillo) из Смитсоновского института изучения тропиков в Бальбоа (Панама).

Как рассказывает Харамилло, геологи нередко находили в Амазонии и в других регионах севера Южной Америки "странные" горные породы, которые обычно формируются на дне моря, а не в центральных участках континента.

Подобные открытия уже не раз заставляли некоторых ученых заявлять о том, что эти регионы могли быть в относительно недавнем прошлом, в доледниковую эпоху, дном мелководных заливов и морей, а также экзотических пресноводных или полупресноводных "мега-озер", просуществовавших долгое время до их исчезновения в результате каких-то геологических или климатических процессов.

Харамилло и его коллеги выяснили, что Амазония и северные регионы Южной Америки действительно затоплялись, и обнаружили, что это происходило дважды в последние 23 миллиона лет, изучая породы, сформировавшихся в равнинах и низинах на западе Венесуэлы и востоке Колумбии 18-12 миллионов лет назад.

Как рассказывают ученые, здесь им удалось найти крайне необычные для суши окаменелости – зубы акул, фрагменты панцирей креветок и пыльцу растений, живущих у берегов морей или непосредственно в водах моря. Изучая эти странные находки и сравнивая структуру пород в разных слоях отложений, команда Харамилло пришла к выводу, что поверхность будущей Венесуэлы, Бразилии и Колумбии покрывало не пресноводное озеро, а океан.

По словам геологов, первый раз "великий потоп" Южной Америки произошел примерно 18 миллионов лет назад, когда воды Карибского залива фактически мгновенно проникли вглубь континента, продвинувшись на 2,2 тысячи километров на юг и затопив всю западную Амазонию и другие низменные участки местности. Этот потоп продлился относительно недолго по геологическим меркам — почти все затопленные регионы заново стали сушей примерно через 900 тысяч лет после начала катаклизма.

© Jaramillo et al. / Science Advances 2017 Регионы на севере Южной Америке, затопленные во время "великих потопов" © Jaramillo et al. / Science Advances 2017 Регионы на севере Южной Америке, затопленные во время "великих потопов"

Второй, более масштабный потоп, охватил север Южной Америки примерно 16 миллионов лет назад, и на этот раз воды океана отступили лишь через 3,7 миллиона лет, но при этом Амазония и центральные регионы континента были затоплены относительно недолго, на протяжении 400 тысяч лет. В это время на территории всех "утонувших" участков сформировалась полноценная морская экофауна, следы которой и были найдены учеными во время раскопок.

По словам Харамилло, причина и того, и другого потопа находилась на другом краю континента и была связана с формированием Андских гор в северной части Южной Америки. Анды, как отмечают ученые, возникли в результате погружения морской коры Тихого океана под западную часть континента примерно 20 миллионов лет назад, что привело не только к формированию гор, но и понижению высоты всей восточной остальной части континента.

То, как много суши удалось затопить океану в результате подобного "перекоса" континента, ученые пока не знают, но они планируют найти точный ответ на этот вопрос, изучив образцы пород этого времени из других регионов Амазонии и севера Южной Америки.