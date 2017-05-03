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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли в Китае первые останки динозавра с "птичьими" перьями

18:0003.05.2017
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© Julius T. Csotonyi 2017 / Xu, Currie, Pittman et al. 2017Реконструкция облика Jianianhualong tengi, динозавра с птичьими перьямиРеконструкция облика Jianianhualong tengi, динозавра с птичьими перьями
© Julius T. Csotonyi 2017 / Xu, Currie, Pittman et al. 2017

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Палеонтологи нашли на севере Китая останки метрового динозавра, покрытого настоящими "птичьими" перьями и предположительно умевшего летать, и опубликовали его описание в статье в журнале Nature Communications.

"Хвост Jianianhualong tengi, украшенный пучком больших перьев, был покрыт асимметричными перьями, одна сторона которых была более широкой, чем другая. Подобная структура перьев характерна для современных птиц и микрорапторов, четырехкрылых динозавров, способных парить на потоках воздуха. Это говорит о том, что самые древние предки птиц уже обладали "аэродинамическим" оперением", — рассказывает  Майкл Питтман (Michael Pittman) из университета Гонгконга (Китай).

Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что перья позволили птицам освоить новую экологическую нишу – воздушное пространство – недоступное для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок.

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© Фото : Bob Walters
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Питтман и его коллеги под руководством Синь Сюя (Xing Xu) из университета города Линъи (Китай) проводили раскопки на западе провинции Ляонин в северо-восточной части Китая, в регионе. Сегодня эту часть провинции можно назвать "царством пернатых динозавров", так как почти все известные нам виды оперенных рептилий мезозоя были найдены здесь в последние 10-20 лет.

Изучая отложения мелового периода в окрестностях деревни Байцай-гоу, сформировавшиеся 125 миллионов лет назад, ученые натолкнулись на останки ранее неизвестного большого пернатого динозавра, принадлежавшего к числу троодонов — средних по размеру хищных ящеров, являющихся ближайшими родичами птиц. Его длина составляла около метра без учета перьев, а масса — примерно три килограмма.

Это существо судя по сохранившимся следам его оперения и мягких тканей тела, было больше похоже на крупную птицу, чем на типичного динозавра из "Парка Юрского периода" — у него был длинный пышный хвост, оперенные руки-крылья, и все его тело было покрыто мягким пухом. От птиц его отличало достаточно "мускулистое" телосложение и рот, вооруженный большим количеством острых зубов.

Микрораптор. Архивное фото
© Фото : Captmondo
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Ученые назвали это существо Jianianhualong tengi в честь компании Цзяняньхуа, спонсировавшей раскопки, и палеонтолога Фанфана Тэна (Fangfang Teng), обнаружившего останки этого существа.

Главной необычной чертой этого троодона являются его перья – изучив их отпечатки, ученые пришли к выводу, что перья этого динозавра были короче с одной стороны, чем с другой. Подобная структура пера была совершенно не характерной для других оперенных динозавров и считалась одной из определяющих черт современных птиц, умеющих летать.

Дело в том, что асимметричная форма пера позволяет ему сохранять стабильность во время полета, когда потоки воздуха сильнее давят на короткую, но жесткую переднюю часть пера, и почти не давят  на его длинную, но гибкую заднюю часть. Если бы "половинки" пера были одинаковыми, то тогда их передняя часть постоянно изгибалась и деформировалась при движении крыла, что сделало бы полет невозможным или очень затратным для птицы.

Так художник представил себе древнюю птицу из числа энанциорнисов
© Фото : Stephanie Abramowicz
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Наличие аналогичных перьев у достаточно примитивного Jianianhualong tengi, как отмечают ученые, может заметно поменять наши представления о том, как быстро появились подобные перья у предков птиц. Все зависит от ответа на простой вопрос — умел ли Jianianhualong tengi использовать свои крылья для полета?

Пока не понятно, мог ли Jianianhualong tengi летать — вполне возможно, что он не умел этого делать, и использовал свой пышный хвост и крылья для того, чтобы замедлять себя при падении с деревьев или холмов, или для разгона и торможения при погоне за очередной жертвой. Открытие других динозавров с "аэродинамическими" перьями, как считают ученые, поможет найти ответ на этот вопрос.

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