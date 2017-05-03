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РИА Наука
РИА Наука

Лайки в Facebook не делают человека более счастливым, доказали ученые

16:5103.05.2017
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМессенджер WhatsAppМессенджер WhatsApp
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Большое количество "лайков" в социальных сетях не повышает самооценку людей и не делает их более счастливыми в те времена, когда они чувствуют себя подавленными, заявили ученые, выступавшие на встрече Психологического общества Британии в Брайтоне.

"Распространение социальных сетей привело к появлению опасений насчет того, как они могут влиять на наше душевное здоровье. И хотя наше исследование было относительно небольшим по своим масштабам и скромным по своим задачам, его результаты говорят о том, что соцсети могут влиять на наше настроение, и не всегда это влияние бывает позитивным", — рассказал Мартин Графф (Martin Graff) из университета Южного Уэльса в Кардиффе (Великобритания).

В последние годы в некоторых странах мира приобретает всю большую популярность идея "фейсбук-зависимости" — безудержного влечения к общению в социальных сетях в интернете в ущерб остальным аспектам жизни. Кроме того, недавно психологи нашли намеки на то, что активная жизнь в онлайн-среде сопровождается изоляцией в реальном мире.

Страница социальной сети Фейсбук на компьютере, планшете, айфоне
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Фейсбук и общение в соцсетях продлевают жизнь, предполагают ученые

Другие ученые и сами создатели социальных сетей придерживаются противоположной точки зрения. Они считают, что социальные сети помогают находить новых друзей, и что сами соцсети являются мощным исследовательским инструментом для психологов и социологов, позволяющим им следить за поведением миллионов людей. К примеру, недавно ученые из компании Facebook заявили о том, что длительное пользование сетью ассоциируется с большей продолжительностью жизни.

Графф и его коллеги обнаружили еще один негативный феномен, связанный с социальными сетями, наблюдая за жизнью примерно трех сотен добровольцев, активно пользовавшихся Facebook и Twitter.

Молодые люди со смартфонами. Архивное фото
© Fotolia / beer5020
Ученые: общение в соцсетях ведет к изоляции в реальной жизни

Ученых интересовало то, как чувствовали себя их подопечные в разные моменты времени, а также их собственные представления о том, как социальные сети влияли на их жизнь и представления о других людях.

К примеру, команда Граффа регулярно проводила опросы на предмет того, считают ли участники эксперимента лайки в соцсетях важным для себя показателем, оценивают ли они популярность других людей по лайкам и ретвитам и прочим проявлениям активности в виртуальном мире.

Анализ этих данных раскрыл две любопытных вещи. Оказалось, что люди, стремившиеся получить много лайков и считавшие их важными для себя и других, обладали низкой самооценкой и были склонны не доверять окружающим.

Мужчина со смартфоном
© Fotolia / afxhome
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Во-вторых, ученые обнаружили, что получение большого количества лайков или репостов не улучшало настроение добровольцев в те времена, когда они чувствовали себя особенно подавленными. Это было характерно даже для тех людей, которые считали соцсети важным элементом в своей жизни.
Все это, как считает Графф, говорит о том, что к заявлениям о пользе социальных сетей нужно относиться с осторожностью, и активнее изучать то, как они влияют на жизнь человечества уже сегодня.

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РИА Наука
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